Трамп хоче, щоб Україна «діяла швидко»: президент США здивував новою заявою

Американський президент Дональд Трамп зробив чергову дивну заяву про врегулювання війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого дому хоче, щоб Україна "діяла швидше". Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Трампа запитали про зустріч щодо війни РФ проти України, яка має відбутися на вихідних у Флориді. За словами президента США, сторони "вже близькі до чогось".

"Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, бо там є Росія. Кожного разу, коли вони забирають занадто багато землі, Росія змінює свою думку". – сказав Трамп.

Як повідомляв портал "Коментарі", європейські лідери зіткнулися з безпрецедентним тиском з боку Сполучених Штатів напередодні ключового саміту в Брюсселі, де має вирішитись доля так званого "репараційного кредиту" для України. Адміністрація президента США Дональда Трампа активно переконує європейські столиці відмовитись від плану використання 210 млрд євро російських коштів для підтримки Києва.

За словами аналітиків, саме позиція Вашингтона, а не окремих країн ЄС стала головною перешкодою для досягнення угоди. У Брюсселі все частіше лунають побоювання, що Білий дім прагне послабити вплив Євросоюзу та втручається у формування його політики.

Як раніше писало видання "Коментарі", колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Дональд Трамп помилково оцінює свої стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, плутаючи особисті симпатії з реальною міжнародною політикою. На думку Болтона, ця помилка має серйозні наслідки для безпеки США та союзників, зокрема України.