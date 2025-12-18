Трамп хочет, чтобы Украина «действовала быстро»: президент США удивил новым заявлением

Американский президент Дональд Трамп сделал очередное странное заявление об урегулировании войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома хочет, чтобы Украина "действовала быстрее". Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

Трампа спросили о встрече по войне РФ против Украины, которая должна состояться на выходных во Флориде. По словам президента США, стороны "уже близки к чему-либо".

"Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что там есть Россия. Каждый раз, когда они забирают слишком много земли, Россия меняет свое мнение". – сказал Трамп.

Как сообщал портал "Комментарии", европейские лидеры столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов накануне ключевого саммита в Брюсселе, где предстоит решить судьбу так называемого "репарационного кредита" для Украины. Администрация президента США Дональда Трампа активно убеждает европейские столицы отказаться от плана использования 210 млрд. евро российских средств для поддержки Киева.

По словам аналитиков, именно позиция Вашингтона, а не отдельных стран ЕС, стала главным препятствием для достижения соглашения. В Брюсселе все чаще раздаются опасения, что Белый дом стремится ослабить влияние Евросоюза и вмешивается в формирование его политики.

Как ранее писало издание "Комментарии", бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп ошибочно оценивает свои отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, путая личные симпатии с реальной международной политикой. По мнению Болтона, это заблуждение имеет серьезные последствия для безопасности США и союзников, в частности Украины.