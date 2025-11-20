Україна лише за крок до нечуваної зради: у Європі не приховують катастрофу

Так званий "мирний план" з 28 пунктів, у розробці якого брали участь представники Росії, розглядається як остання ініціатива Білого дому щодо завершення війни в Україні. За даними видання Politico, учора представники України та Європейського Союзу намагалися детально розібратися у змісті пропозицій адміністрації Дональда Трампа, однак багато деталей залишаються невідомими. Європейські союзники побоюються, що план може передбачати поступки Кремлю, що ставить під сумнів позиції США.

Фото: 24 Канал

Основна причина занепокоєння Європи полягає у невизначеності ключових положень, зокрема питаннях НАТО та можливих територіальних поступок України. Як повідомляє джерело Politico, перші консультації щодо плану відбулися наприкінці минулого місяця, коли спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрівся з представником РФ Кирилом Дмитрієвим у Маямі. Коли інформація про план стала відомою громадськості, українські та європейські офіційні особи були шоковані.

Поточна редакція документа передбачає серйозні поступки з боку України: обмеження військових можливостей і відмову від частини територій. Водночас положення плану ще обговорюються та можуть змінюватися. Окремо обговорюється, як у плані згадувати НАТО, що раніше не було предметом публічних дискусій.

Європейські союзники занепокоєні тим, що будь-які територіальні поступки Кремлю можуть стати сигналом заохочення агресії, створюючи небезпечний прецедент. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадепуль заявив, що союзників не інформували про деталі плану. Він підкреслив, що підтримка України та тиск на Росію залишаються ключовими пріоритетами.

