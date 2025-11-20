logo

Украина только в шаге от неслыханной измены: в Европе не скрывают катастрофу
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина только в шаге от неслыханной измены: в Европе не скрывают катастрофу

Европа опасается, что территориальные уступки России воспримут как стимул агрессии, в то время как Белый дом смотрит на новый план оптимистично.

20 ноября 2025, 11:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Так называемый "мирный план" из 28 пунктов, в разработке которого принимали участие представители России, рассматривается как последняя инициатива Белого дома по завершению войны в Украине. По данным издания Politico, вчера представители Украины и Европейского Союза пытались подробно разобраться в содержании предложений администрации Дональда Трампа, однако многие детали остаются неизвестными. Европейские союзники опасаются, что план может предусматривать уступки Кремлю, что подвергает сомнению позиции США.

Фото: 24 Канал

Основная причина беспокойства Европы заключается в неопределенности ключевых положений, в частности, вопросах НАТО и возможных территориальных уступок Украины. Как сообщает источник Politico, первые консультации по плану состоялись в конце прошлого месяца, когда спецпредставитель Трампа Стив Виткофф встретился с представителем РФ Кириллом Дмитриевым в Майами. Когда информация о плане стала известной общественности, украинские и европейские официальные лица были в шоке.

Текущая редакция документа предусматривает серьезные уступки Украины: ограничение военных возможностей и отказ от части территорий. В то же время, положения плана еще обсуждаются и могут изменяться. Отдельно обсуждается, как в плане упоминать НАТО, что раньше не было предметом публичных дискуссий.

Европейские союзники обеспокоены тем, что все территориальные уступки Кремлю могут стать сигналом поощрения агрессии, создавая опасный прецедент. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадепуль заявил, что союзников не информировали о деталях плана. Он подчеркнул, что поддержка Украины и давление на Россию остаются ключевыми приоритетами.

Как уже писали "Комментарии", бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объяснил, что для Украины означает победа в войне и какую политическую цель она ставит перед собой. Его комментарии прозвучали во время выступления на политической конференции New Statesman Politics Live в Лондоне, сообщает The New Statesman.



