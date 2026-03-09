Україна конфіскувала понад 1,5 тисячі російських вагонів вартістю 2,2 млрд грн

Кабінет Міністрів України фіналізував процес вилучення значного залізничного парку, що належав суб'єктам Російської Федерації. Мова йде про 1592 вагони, які раніше використовувалися підсанкційними російськими гігантами, такими як "ВЕБ.РФ", "Державна транспортна лізингова компанія" та дочірні структури "Сбєрбанку".

Російські вагони

Загальна ринкова вартість конфіскованого майна оцінюється у 2,2 мільярда гривень. Усі вагони перебувають у належному технічному стані та готові до експлуатації. Згідно з рішенням Уряду, органом управління призначено Фонд держмайна, який передасть активи у розпорядження "Укрзалізниці".

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко пояснила стратегічне значення цього кроку:

"Цим рішенням ми запускаємо механізм вилучення майна агресора та його подальшого використання... Вони зможуть використовуватися до кінця їхнього терміну експлуатації для вантажних перевезень, у тому числі військових".

До початку повномасштабної агресії ці вагони курсували територією України та Європейського Союзу, забезпечуючи комерційні інтереси РФ. Після 24 лютого 2022 року рухомий склад був заблокований та заарештований, а згодом — офіційно конфіскований за рішенням РНБО та указом Президента.

Урядовиця наголосила, що цей кейс є частиною глобальної стратегії притягнення ворога до відповідальності:

"Ми також продовжуємо працювати з міжнародними партнерами, аби ворог відповів за всі завдані збитки, а конфісковані активи працювали на відбудову та відновлення України".

Залучення такої кількості додаткового рухомого складу дозволить посилити логістичні потужності України, зокрема у забезпеченні потреб фронту та експортних операцій.

