Украина конфисковала более 1,5 тысяч российских вагонов стоимостью 2,2 млрд грн

Кабинет Министров Украины финализовал процесс изъятия значительного железнодорожного парка, принадлежавшего субъектам Российской Федерации. Речь идет о 1592 вагонах, ранее использовавшихся подсанкционными российскими гигантами, такими как "ВЕБ.РФ", "Государственная транспортная лизинговая компания" и дочерние структуры "Сбербанка".

Российские вагоны

Общая рыночная стоимость конфискованного имущества оценивается в 2,2 миллиарда гривен. Все вагоны находятся в надлежащем техническом состоянии и готовы к эксплуатации. Согласно решению Правительства, органом управления назначен Фонд госимущества, который передаст активы в распоряжение "Укрзализныци".

Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила стратегическое значение этого шага:

"Этим решением мы запускаем механизм изъятия имущества агрессора и его дальнейшего использования... Они смогут использоваться до конца срока эксплуатации для грузовых перевозок, в том числе военных".

До начала полномасштабной агрессии эти вагоны курсировали по территории Украины и Европейского Союза, обеспечивая коммерческие интересы РФ. После 24 февраля 2022 года подвижной состав был заблокирован и арестован, а впоследствии официально конфискован по решению СНБО и указу Президента.

Чиновник подчеркнула, что этот кейс является частью глобальной стратегии привлечения врага к ответственности:

"Мы также продолжаем работать с международными партнерами, чтобы враг ответил за весь нанесенный ущерб, а конфискованные активы работали на восстановление и восстановление Украины".

Привлечение такого количества дополнительного подвижного состава позволит усилить логистические мощности Украины, в частности, в обеспечении потребностей фронта и экспортных операций.

