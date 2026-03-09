logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина конфисковала более 1,5 тысяч российских вагонов стоимостью 2,2 млрд грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина конфисковала более 1,5 тысяч российских вагонов стоимостью 2,2 млрд грн

Конфискованные железнодорожные вагоны оккупантов привлекут к грузовым и военным перевозкам

9 марта 2026, 20:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Кабинет Министров Украины финализовал процесс изъятия значительного железнодорожного парка, принадлежавшего субъектам Российской Федерации. Речь идет о 1592 вагонах, ранее использовавшихся подсанкционными российскими гигантами, такими как "ВЕБ.РФ", "Государственная транспортная лизинговая компания" и дочерние структуры "Сбербанка".

Украина конфисковала более 1,5 тысяч российских вагонов стоимостью 2,2 млрд грн

Российские вагоны

Общая рыночная стоимость конфискованного имущества оценивается в 2,2 миллиарда гривен. Все вагоны находятся в надлежащем техническом состоянии и готовы к эксплуатации. Согласно решению Правительства, органом управления назначен Фонд госимущества, который передаст активы в распоряжение "Укрзализныци".

Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила стратегическое значение этого шага:

"Этим решением мы запускаем механизм изъятия имущества агрессора и его дальнейшего использования... Они смогут использоваться до конца срока эксплуатации для грузовых перевозок, в том числе военных".

До начала полномасштабной агрессии эти вагоны курсировали по территории Украины и Европейского Союза, обеспечивая коммерческие интересы РФ. После 24 февраля 2022 года подвижной состав был заблокирован и арестован, а впоследствии официально конфискован по решению СНБО и указу Президента.

Чиновник подчеркнула, что этот кейс является частью глобальной стратегии привлечения врага к ответственности:

"Мы также продолжаем работать с международными партнерами, чтобы враг ответил за весь нанесенный ущерб, а конфискованные активы работали на восстановление и восстановление Украины".

Привлечение такого количества дополнительного подвижного состава позволит усилить логистические мощности Украины, в частности, в обеспечении потребностей фронта и экспортных операций.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный корреспондент Андрей Цаплиенко обнародовал видеоматериал, демонстрирующий истинные настроения внутри российского общества. В центре внимания оказалась пожилая женщина, которая, несмотря на ласковый вид, выражает откровенно человеконенавистнические идеи относительно украинской нации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости