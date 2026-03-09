«До немовлят — усіх знищити»: у мережі поширюють шокуюче відео з пенсіонеркою

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко оприлюднив відеоматеріал, який демонструє справжні настрої всередині російського суспільства. У центрі уваги опинилася літня жінка, яка, попри свій лагідний вигляд, висловлює відверто людиноненависницькі ідеї щодо української нації.

Російська пенсіонерка. Скриншот з відео

На кадрах "мила тиха російська бабулька", вихована на класичній літературі та традиційних цінностях, без жодних вагань закликає до тотального винищення сусіднього народу. Журналіст зазначає, що такі заяви лунають від людей, які вважають себе частиною "великої культури Пушкіна та Толстого".

Цитуючи пряму мову героїні відео, Цаплієнко наводить її жахливу вимогу:

"А українців усіх, до немовлят, усіх знищити".

Першим це відео поширив публіцист Олександр Невзоров, який поставив риторичне питання про те, як у сучасному світі за короткий термін можна було перетворити величезну кількість людей на справжніх канібалів. Проте Андрій Цаплієнко пропонує значно песимістичніший погляд на природу цього явища.

На думку кореспондента, коріння цієї жорстокості лежить набагато глибше, ніж здається на перший погляд:

"Відповідь насправді ще жахливіша, ніж запитання: ніхто нікого не перетворював, вони і були такими, інакше б головний канібал не став би президентом".

Автор допису резюмує, що агресивна політика Кремля лише дала волю тим настроям, які вже давно існували в глибині російського соціуму, остаточно скинувши маску цивілізованості у XXI столітті.

