Война с Россией «До младенцев — всех уничтожить»: в сети распространяют шокирующее видео с пенсионеркой
commentss НОВОСТИ Все новости

9 марта 2026, 19:50
Военный корреспондент Андрей Цаплиенко обнародовал видеоматериал, демонстрирующий подлинные настроения внутри российского общества. В центре внимания оказалась пожилая женщина, которая, несмотря на ласковый вид, выражает откровенно человеконенавистнические идеи относительно украинской нации.

«До младенцев — всех уничтожить»: в сети распространяют шокирующее видео с пенсионеркой

Российская пенсионерка. Скриншот из видео

На кадрах "милая тихая русская старушка", воспитанная на классической литературе и традиционных ценностях, без колебаний призывает к тотальному истреблению соседнего народа. Журналист отмечает, что такие заявления раздаются от людей, считающих себя частью "большой культуры Пушкина и Толстого".

Цитируя прямой язык героини видео, Цаплиенко приводит его ужасное требование:

"А украинцев всех, до младенцев, всех уничтожить".

Первым это видео распространил публицист Александр Невзоров, задавший риторический вопрос о том, как в современном мире за короткий срок можно было превратить огромное количество людей в настоящих каннибалов. Однако Андрей Цаплиенко предлагает более пессимистический взгляд на природу этого явления.

По мнению корреспондента, корни этой жестокости лежат гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд:

"Ответ на самом деле ужаснее, чем вопрос: никто никого не превращал, они и были такими, иначе бы главный каннибал не стал бы президентом".

Автор сообщения резюмирует, что агрессивная политика Кремля лишь дала волю тем настроениям, которые уже давно существовали в глубине русского социума, окончательно сбросив маску цивилизованности в XXI веке.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 2025-2026 годах российские войска значительно активизировали использование баллистических ракет во время массированных атак на Украину, и эта тенденция наблюдается уже длительное время. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



