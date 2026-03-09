Военный корреспондент Андрей Цаплиенко обнародовал видеоматериал, демонстрирующий подлинные настроения внутри российского общества. В центре внимания оказалась пожилая женщина, которая, несмотря на ласковый вид, выражает откровенно человеконенавистнические идеи относительно украинской нации.

Российская пенсионерка. Скриншот из видео

На кадрах "милая тихая русская старушка", воспитанная на классической литературе и традиционных ценностях, без колебаний призывает к тотальному истреблению соседнего народа. Журналист отмечает, что такие заявления раздаются от людей, считающих себя частью "большой культуры Пушкина и Толстого".

Цитируя прямой язык героини видео, Цаплиенко приводит его ужасное требование:

"А украинцев всех, до младенцев, всех уничтожить".

Первым это видео распространил публицист Александр Невзоров, задавший риторический вопрос о том, как в современном мире за короткий срок можно было превратить огромное количество людей в настоящих каннибалов. Однако Андрей Цаплиенко предлагает более пессимистический взгляд на природу этого явления.

По мнению корреспондента, корни этой жестокости лежат гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд:

"Ответ на самом деле ужаснее, чем вопрос: никто никого не превращал, они и были такими, иначе бы главный каннибал не стал бы президентом".

Автор сообщения резюмирует, что агрессивная политика Кремля лишь дала волю тем настроениям, которые уже давно существовали в глубине русского социума, окончательно сбросив маску цивилизованности в XXI веке.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 2025-2026 годах российские войска значительно активизировали использование баллистических ракет во время массированных атак на Украину, и эта тенденция наблюдается уже длительное время. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.