Путін придумав найкращий спосіб завдати пекельної шкоди Україні: озвучено тривожну заяву

У 2025–2026 роках російські війська значно активізували використання балістичних ракет під час масованих атак на Україну, і ця тенденція спостерігається вже тривалий час. Про це в ефірі повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Фото: з відкритих джерел

"Ми неодноразово інформували про зростання застосування балістичних ракет у ключові дати — зокрема, на четверту річницю війни та під кінець року. У матеріалах чітко видно, що противник значно активніше застосовує балістику у 2025–2026 роках", — зазначив Ігнат.

За його словами, цієї зими було зафіксовано близько півтора десятка масштабних атак, під час яких суттєво збільшилась кількість балістичних ракет.

"Це не поодинокі випадки, а стабільна тенденція, яка триває вже досить давно", — пояснив представник Повітряних сил.

Водночас українська протиповітряна оборона ефективно реагувала на атаки. Лише з вечора 8 березня було відбито або подавлено 161 зі 197 безпілотників, якими російські війська атакували країну. За даними сил оборони, противник випустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму, а також 197 ударних дронів різних типів, серед яких Shahed, "Гербера" та "Італмас". Напади відбувалися із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із Криму — Гвардійське. При цьому близько 120 дронів становили Shahed.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 7 березня російські військові здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Харків. Одне з влучань припало на житлову багатоповерхівку у Київському районі, де завершилися аварійно-рятувальні роботи.