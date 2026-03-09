logo

Путин придумал лучший способ нанести адский ущерб Украине: озвучено тревожное заявление
Путин придумал лучший способ нанести адский ущерб Украине: озвучено тревожное заявление

Этой зимой зафиксировано около пятнадцати атак, в ходе которых резко возросло количество запусков баллистических ракет

9 марта 2026, 11:30
Автор:
В 2025-2026 годах российские войска значительно активизировали использование баллистических ракет при массированных атаках на Украину, и эта тенденция наблюдается уже длительное время. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Путин придумал лучший способ нанести адский ущерб Украине: озвучено тревожное заявление

Фото: из открытых источников

" Мы неоднократно информировали о росте применения баллистических ракет в ключевые даты — в частности, на четвертую годовщину войны и к концу года. В материалах четко видно, что противник значительно активнее применяет баллистику в 2025–2026 годах", — отметил Игнат.

По его словам, этой зимой было зафиксировано около полутора десятков масштабных атак, во время которых существенно увеличилось количество баллистических ракет.

"Это не редкие случаи, а стабильная тенденция, которая продолжается уже достаточно давно", — пояснил представитель Воздушных сил.

В то же время, украинская противовоздушная оборона эффективно реагировала на атаки. Лишь с вечера 8 марта были отбиты или подавлены 161 из 197 беспилотников, которыми российские войска атаковали страну. По данным сил обороны, противник выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма, а также 197 ударных дронов разных типов, среди которых Shahed, "Гербера" и "Италмас". Нападения происходили по направлениям Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Крыма – Гвардейское. При этом около 120 дронов составляли Shahed.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 7 марта российские военные совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Харьков. Одно из попаданий пришлось на жилую многоэтажку в Киевском районе, где завершились аварийно-спасательные работы.



