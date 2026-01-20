logo_ukra

Україна готується до кардинальної протидії "шахедам": стало відомо про гучне рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна готується до кардинальної протидії "шахедам": стало відомо про гучне рішення

Росія ще з минулого року ставила за мету досягти тисячі ударних дронів на день, але поки що цього не змогла зробити

20 січня 2026, 16:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україна змушена готуватися до максимально складного розвитку подій у протидії російським дроновим атакам, тому держава вже зараз суттєво нарощує виробництво безпілотників-перехоплювачів. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих масштабів атак з боку Росії.

Україна готується до кардинальної протидії "шахедам": стало відомо про гучне рішення

Фото: з відкритих джерел

Глава держави зазначив, що ще з минулого року Кремль планував досягти рівня до тисячі ударних безпілотників щоденно. Втім, наразі ці наміри повністю не реалізовані. За його словами, у середньому російська армія застосовувала близько 250 дронів на добу, а сьогодні їхні реальні можливості оцінюються приблизно у 350 одиниць. Однак, наголосив президент, Україна має виходити з найгіршого сценарію і бути готовою до значно інтенсивніших атак.

Зеленський підкреслив, що у разі різкого зростання кількості ворожих безпілотників Україна повинна діяти на випередження. Зокрема, якщо противник зможе одночасно запускати до тисячі дронів, система протиповітряної оборони має мати щонайменше два перехоплювачі на кожен "Шахед".

Президент також повідомив, що українські підприємства вже вийшли на показник виробництва близько тисячі перехоплювачів на добу. Водночас він визнав, що цього поки недостатньо для повного перекриття потенційних загроз. Більше того, кількість виготовлених перехоплювачів уже перевищує число навчених операторів.

За словами Зеленського, головним викликом нині є не темпи виробництва техніки, а підготовка людського ресурсу та розгортання мобільних підрозділів. Це завдання добре відоме військовому керівництву — Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському, а також новому міністру оборони Михайлу Федорову.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський наразі залишається в Києві, який нещодавно постраждав від масштабної російської атаки. За його словами, поїздка до швейцарського Давосу та можливі переговори з президентом США Дональдом Трампом залежать від наявності конкретних результатів і документально оформлених рішень. Про це глава держави повідомив під час онлайн-спілкування з журналістами 20 січня.



