Украина готовится к кардинальному противодействию "шахедам": стало известно о громком решении

Украина вынуждена готовиться к максимально сложному развитию событий в противодействии российским дроновым атакам, поэтому государство уже сейчас существенно увеличивает производство беспилотников-перехватчиков. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о возможных масштабах атак со стороны России.

Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, что еще с прошлого года Кремль планировал достичь уровня тысячи ударных беспилотников ежедневно. Впрочем, эти намерения полностью не реализованы. По его словам, в среднем российская армия применяла около 250 дронов в сутки, а сегодня их реальные возможности оцениваются примерно в 350 единиц. Однако, подчеркнул президент, Украина должна исходить из худшего сценария и быть готовой к более интенсивным атакам.

Зеленский подчеркнул, что в случае резкого роста количества враждебных беспилотников, Украина должна действовать на опережение. В частности, если противник сможет одновременно запускать до тысячи дронов, система противовоздушной обороны должна иметь, по меньшей мере, два перехватчика на каждый "Шахед".

Президент также сообщил, что украинские предприятия уже вышли на показатель производства около тысячи перехватчиков в сутки. В то же время, он признал, что этого пока недостаточно для полного перекрытия потенциальных угроз. Более того, количество изготовленных перехватчиков уже превышает число обученных операторов.

По словам Зеленского, главным вызовом сейчас не темпы производства техники, а подготовка человеческого ресурса и развертывание мобильных подразделений. Эта задача хорошо известна военному руководству — Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, а также новому министру обороны Михаилу Федорову.

