Україна готує покарання Путіна на весь світ за атаку по Лаврі: про що йдеться

Рада Безпеки ООН проведе засідання ввечері 22 червня з ініціативи України у відповідь на черговий масований російський обстріл. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, уточнивши, що початок заплановано на 22:00 за київським часом.

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Українська сторона розраховує, що під час обговорення буде сформульована чітка міжнародна позиція, яка недвозначно продемонструє Росії: Київ разом із партнерами не приймає жодних компромісів щодо базових принципів Статуту ООН та норм міжнародного права.

"Настав час покласти край цій війні", — наголосив Сибіга.

Очільник МЗС також підкреслив, що наслідки подібних атак виходять далеко за межі безпосередньої зони бойових дій. За його словами, обстріли призводять до людських жертв, руйнують цивільні громади та завдають непоправної шкоди культурній спадщині, яка формує історичну пам’ять і національну ідентичність.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку та солідарність з Україною, відзначивши важливість єдиної позиції у відповідь на дії агресора.

На тлі останніх подій, зокрема після двох днів інтенсивних атак українських дронів по об’єктах у Москві, російське зовнішньополітичне відомство знову озвучило погрози про можливі "удари на постійній основі". Водночас у заяві РФ йшлося про намір атакувати об’єкти, які, за їхніми словами, впливають на боєздатність українських сил, попри системні удари по цивільній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, зазначив, що російський лідер Володимир Путін демонструє ознаки послаблення, однак може вдатися до посилення ракетно-дронових атак по українських містах.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна визначила основні принципи, за яких може бути поновлено мирний переговорний процес із Росією, включно з можливістю проведення двосторонньої зустрічі між лідерами держав. Центральною умовою для запуску такого формату Київ називає участь західних партнерів, які мають забезпечити надійні безпекові гарантії. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільного брифінгу за підсумками переговорів із президентом Гондурасу, що відбулися у Києві у п’ятницю, 19 червня.