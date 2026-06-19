Двостороння зустріч Зеленського з Путіним: президент України здивував умовою проведення

Україна визначила основні принципи, за яких може бути поновлено мирний переговорний процес із Росією, включно з можливістю проведення двосторонньої зустрічі між лідерами держав. Центральною умовою для запуску такого формату Київ називає участь західних партнерів, які мають забезпечити надійні безпекові гарантії. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільного брифінгу за підсумками переговорів із президентом Гондурасу, що відбулися у Києві у п’ятницю, 19 червня.

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За словами глави держави, Україна розраховує на відновлення дипломатичних контактів із російською стороною в перспективі. Він також зазначив, що міжнародні союзники, зокрема в Європі, активно підтримують ідею формування спільного переговорного майданчика за участю США, що могло б посилити ефективність майбутнього діалогу.

Окремо Зеленський наголосив, що будь-який формат прямих перемовин має враховувати стратегічні інтереси України та передбачати участь партнерів, які здатні гарантувати виконання домовленостей.

"Я вірю у двосторонню зустріч, але щоб обов’язково були партнери. Тому що є багато речей, на які розраховує Україна: на гарантії безпеки після закінчення війни, на членство у Європейському Союзі", — підкреслив президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки країни — ордена Білого Орла. Про це він заявив увечері 19 червня, пояснивши свій крок історичними та символічними міркуваннями, які, на його думку, пов’язані зі значенням цієї нагороди для польського народу.