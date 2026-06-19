Двусторонняя встреча Зеленского с Путиным: президент Украины удивил условием проведения

Украина определила основные принципы, при которых может быть возобновлен мирный переговорный процесс с Россией, включая возможность проведения двусторонней встречи между лидерами государств. Центральным условием для запуска такого формата Киев называет участие западных партнеров, которые должны обеспечить надежные гарантии безопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместного брифинга по итогам состоявшихся в Киеве в пятницу переговоров с президентом Гондураса, 19 июня.

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По словам главы государства, Украина рассчитывает на возобновление дипломатических контактов с российской стороной в перспективе. Он также отметил, что международные союзники, в частности, в Европе, активно поддерживают идею формирования общей переговорной площадки с участием США, что могло бы усилить эффективность будущего диалога.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что любой формат прямых переговоров должен учитывать стратегические интересы Украины и предусматривать участие партнеров, способных гарантировать исполнение договоренностей.

"Я верю в двустороннюю встречу, но, чтобы обязательно были партнеры. Потому что много вещей, на которые рассчитывает Украина: на гарантии безопасности после окончания войны, на членство в Европейском Союзе", — подчеркнул президент.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского высшего государственного отличия страны — ордена Белого Орла. Об этом он заявил вечером 19 июня, объяснив свой шаг историческими и символическими соображениями, по его мнению, связанными со значением этой награды для польского народа.