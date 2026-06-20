Украина готовит наказание Путина на весь мир за атаку по Лавре: о чем идет речь

Совет Безопасности ООН проведет заседание вечером 22 июня по инициативе Украины в ответ на очередные массированные российские обстрелы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, уточнив, что начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Фото: из открытых источников

Украинская сторона рассчитывает, что при обсуждении будет сформулирована четкая международная позиция, которая недвусмысленно продемонстрирует России: Киев вместе с партнерами не принимает никаких компромиссов по базовым принципам Устава ООН и нормам международного права.

"Пора положить конец этой войне", — подчеркнул Сибига.

Глава МИД также подчеркнул, что последствия подобных атак выходят далеко за пределы непосредственной зоны боевых действий. По его словам, обстрелы приводят к человеческим жертвам, разрушают гражданские общины и наносят непоправимый ущерб культурному наследию, которое формирует историческую память и национальную идентичность.

Он поблагодарил международных партнеров за поддержку и солидарность с Украиной, отметив важность единой позиции в ответ на действия агрессора.

На фоне последних событий, в частности, после двух дней интенсивных атак украинских дронов по объектам в Москве, российское внешнеполитическое ведомство вновь озвучило угрозы о возможных "ударах на постоянной основе". В то же время, в заявлении РФ речь шла о намерении атаковать объекты, которые, по их словам, влияют на боеспособность украинских сил, несмотря на системные удары по гражданской инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, отметил, что российский лидер Владимир Путин демонстрирует признаки ослабления, однако может прибегнуть к усилению ракетно-дроновых атак по украинским городам.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина определила основные принципы, при которых может быть возобновлен мирный переговорный процесс с Россией, включая возможность проведения двусторонней встречи между лидерами государств. Центральным условием для запуска такого формата Киев называет участие западных партнеров, которые должны обеспечить надежные гарантии безопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместного брифинга по итогам состоявшихся в Киеве в пятницу переговоров с президентом Гондураса, 19 июня.