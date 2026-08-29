Україна готує нову фазу війни: у Зеленського розкрили, куди можуть бити по Росії

Україна здатна перейти до нової фази війни, в якій далекобійні удари по стратегічних об'єктах Росії відіграватимуть ще більшу роль. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі з журналістами.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Москва поки не демонструє готовності відмовитися від війни проти України та своїх заявлених цілей. При цьому у Кремлі розуміють, що поразка у війні може мати серйозні наслідки для російського керівництва.

У цих умовах Київ прагне не лише завдавати безпосередніх збитків російській військовій машині, а й скорочувати можливості РФ фінансувати бойові дії. Одним із ключових інструментів Паліса назвав далекобійні операції.

"Deepstrike, наприклад. Ще два роки тому ми не мали таких можливостей впливати на таку дальність. Зараз ефект від них має населення Російської Федерації", — зазначив представник ВП.

За словами Паліси, Україна поступово розширює можливості вражати так звані больові точки — об'єкти, критично важливі для роботи російської держави та економіки. Причому йдеться не лише про військові цілі.

p align="justify"> Особливе значення може мати енергетична інфраструктура, пов'язана з експортом російських енергоносіїв. Саме цей сектор забезпечує значну частину бюджетних надходжень РФ, які потім можуть використовуватись для фінансування війни.

Крім того, серед потенційних напрямків тиску Паліса назвав суди російського "тіньового флоту", логістичну інфраструктуру, а також мережі, які забезпечують перевезення та постачання.

За його словами, подібні удари здатні давати не лише миттєвий, а й накопичувальний ефект. Саме сукупність таких дій, вважає Паліса, може призвести до певного зміщення війни в нову фазу.

При цьому представник ВП не розкрив конкретних майбутніх цілей чи термінів проведення таких операцій. Проте з його заяви випливає, що Київ розглядає далекобійні можливості як важливий інструмент системного тиску на російську економіку та військову спроможність.

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