Украина готовит новую фазу войны: у Зеленского раскрыли, куда могут бить по России

Украина способна перейти к новой фазе войны, в которой дальнобойные удары по стратегическим объектам России будут играть ещё более значимую роль. Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил во время встречи с журналистами.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По его словам, Москва пока не демонстрирует готовности отказаться от войны против Украины и своих заявленных целей. При этом в Кремле понимают, что поражение в войне может иметь серьёзные последствия для российского руководства.

В этих условиях Киев стремится не только наносить непосредственный ущерб российской военной машине, но и сокращать возможности РФ финансировать боевые действия. Одним из ключевых инструментов Палиса назвал дальнобойные операции.

"Deepstrike, например. Ещё два года назад у нас не было таких возможностей влиять на такую дальность. Сейчас эффект от них испытывает население Российской Федерации", — отметил представитель ОП.

По словам Палисы, Украина постепенно расширяет возможности поражать так называемые "болевые точки" — объекты, критически важные для работы российского государства и экономики. Причём речь идёт не только о военных целях.

Особое значение может иметь энергетическая инфраструктура, связанная с экспортом российских энергоносителей. Именно этот сектор обеспечивает значительную часть бюджетных поступлений РФ, которые затем могут использоваться для финансирования войны.

Кроме того, среди потенциальных направлений давления Палиса назвал суда российского "теневого флота", логистическую инфраструктуру, а также сети, обеспечивающие перевозки и снабжение.

По его словам, подобные удары способны давать не только мгновенный, но и накопительный эффект. Именно совокупность таких действий, считает Палиса, может привести к "определённому смещению войны в новую фазу".

При этом представитель ОП не раскрыл конкретных будущих целей или сроков проведения подобных операций. Однако из его заявления следует, что Киев рассматривает дальнобойные возможности как важный инструмент системного давления на российскую экономику и военную способность.

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