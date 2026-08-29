Армия России начала не справляться с потерями: Запад назвал тревожный разрыв

Россия ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем успевает привлечь в армию. Такие оценки западных чиновников приводит The Guardian. Несмотря на продолжающийся набор, российские возможности компенсировать потери на фронте постепенно сокращаются.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам одного из западных представителей, в течение последних двух месяцев Москва продолжала активно пополнять войска. Россия, по имеющимся оценкам, способна привлекать примерно тысячу человек ежедневно. Однако даже такие темпы набора не покрывают потери убитыми и ранеными.

"Разница между количеством людей, которых Россия теряет в результате боевых действий, и количеством тех, кого ей удаётся набрать, сейчас составляет около 6 тысяч в месяц", — заявил чиновник.

На фоне кадрового дефицита Кремль, по оценке западной стороны, делает ставку на дальнейшее усиление давления на Украину. В частности, с начала июля Россия выпустила более 360 ракет. Одной из целей атак остаётся энергетическая и гражданская инфраструктура Украины перед зимним периодом.

Западные чиновники считают, что возможности Владимира Путина компенсировать масштабные потери с помощью дополнительного набора ограничены. Новая массовая мобилизация также может создать для российского руководства серьёзные политические и экономические проблемы.

После мобилизации 2022 года Россию, по приведённым оценкам, покинули около миллиона человек, среди которых было немало квалифицированных специалистов. Кроме того, остаётся вопрос, сможет ли российская армия обеспечить сотни тысяч потенциальных новобранцев техникой, вооружением и достаточным количеством офицеров.

При этом Москва продолжает рассчитывать на войну на истощение. По мнению западных чиновников, Кремль пытается дождаться постепенного ослабления поддержки Украины со стороны союзников и одновременно использовать угрозы для усиления тревожности в европейских странах.

Однако прямой конфликт с НАТО Россия, вероятно, постарается не допустить. Западные представители отмечают, что Москва может использовать кибератаки и другие гибридные методы давления, стараясь при этом удерживать их ниже уровня, который способен привести к открытому столкновению с Альянсом.

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