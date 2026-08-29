Армія Росії почала не справлятися з втратами: Захід назвав тривожний розрив

Росія щомісяця втрачає приблизно на 6 тисяч військовослужбовців більше, ніж встигає залучити до армії. Такі оцінки західних чиновників наводить The Guardian. Незважаючи на набір, російські можливості компенсувати втрати на фронті поступово скорочуються.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За словами одного із західних представників, протягом останніх двох місяців Москва продовжувала активно поповнювати війська. Росія, за оцінками, здатна залучати приблизно тисячу людей щодня. Однак навіть такі темпи набору не покривають втрати вбитими та пораненими.

"Різниця між кількістю людей, яких Росія втрачає в результаті бойових дій, і кількістю тих, кого їй вдається набрати, зараз становить близько 6 тисяч на місяць", — заявив чиновник.

На тлі кадрового дефіциту Кремль за оцінкою західної сторони робить ставку на подальше посилення тиску на Україну. Зокрема, з початку липня Росія випустила понад 360 ракет. Однією з цілей атак залишається енергетична та громадянська інфраструктура України перед зимовим періодом.

Західні чиновники вважають, що можливості Володимира Путіна компенсувати масштабні втрати за допомогою додаткового набору є обмеженими. Нова масова мобілізація також може створити для російського керівництва серйозні політичні та економічні проблеми.

Після мобілізації 2022 року Росію, за наведеними оцінками, залишили близько мільйона людей, серед яких було чимало кваліфікованих фахівців. Крім того, залишається питання, чи зможе російська армія забезпечити сотні тисяч потенційних новобранців технікою, озброєнням та достатньою кількістю офіцерів.

При цьому Москва продовжує розраховувати на війну на виснаження. На думку західних чиновників, Кремль намагається дочекатися поступового ослаблення підтримки України з боку союзників та одночасно використовувати загрози для посилення тривожності у європейських країнах.

Проте прямий конфлікт із НАТО Росія, ймовірно, намагатиметься не допустити. Західні представники зазначають, що Москва може використовувати кібератаки та інші гібридні методи тиску, намагаючись при цьому утримувати їх нижче за рівень, який здатний призвести до відкритого зіткнення з Альянсом.

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