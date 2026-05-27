Україна готує новий обмін «1000 на 1000»: у ГУР натякнули, кого повернуть першими

Україна розпочала підготовку до нового великого обміну полоненими з Росією у форматі “1000 на 1000”. У Головному управлінні розвідки офіційно підтвердили, що робота над наступним етапом вже триває, а серед тих, кого можуть повернути додому, є кілька особливо вразливих категорій українців. Про це під час пресконференції заявив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, у російському полоні досі перебувають українські військові та цивільні з різних підрозділів і напрямків, багато з яких утримуються ще з 2022 року.

Серед пріоритетних категорій для повернення – важкопоранені, тяжкохворі, жінки та військовополонені, які провели у неволі найбільше часу. Водночас конкретні прізвища чи списки у ГУР поки не розголошують.

Юсов наголосив, що інформацію щодо учасників обміну публікуватимуть лише після остаточного погодження всіх процедур. У спецслужбах пояснюють це питаннями безпеки та ризиком зриву домовленостей.

Раніше секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов та омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляли, що майбутній обмін буде “змішаним”. Це означає, що повернути можуть не лише військових, а й цивільних українців, яких Росія незаконно утримує на окупованих територіях або в російських СІЗО.

На тлі тривалих переговорів тема обмінів залишається однією з найболючіших для українського суспільства. Тисячі родин вже понад два роки чекають на повернення близьких, а деякі полонені перебувають у критичному стані через катування, відсутність лікування та жорсткі умови утримання.

У Києві наголошують: робота над обмінами не припиняється ні на день, а кожен новий етап переговорів супроводжується складним тиском та закритими домовленостями між сторонами.

