Украина готовит новый обмен «1000 на 1000»: в ГУР намекнули, кого вернут первыми

Украина начала подготовку к новому большому обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000". В Главном управлении разведки официально подтвердили, что работа над следующим этапом уже продолжается, а среди тех, кого могут вернуть домой, есть несколько особо уязвимых категорий украинцев. Об этом во время пресс-конференции заявил спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, в российском плену до сих пор находятся украинские военные и гражданские из разных подразделений и направлений, многие из которых содержатся еще с 2022 года.

Среди приоритетных категорий для возвращения – тяжелораненые, тяжелобольные, женщины и военнопленные, которые провели в неволе больше времени. В то же время, конкретные фамилии или списки в ГУР пока не разглашают.

Юсов подчеркнул, что информацию об участниках обмена будут публиковать только после окончательного согласования всех процедур. В спецслужбах объясняют это вопросами безопасности и риском срыва договоренностей.

Ранее секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными Дмитрий Усов и омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщали, что предстоящий обмен будет "смешанным". Это значит, что вернуть могут не только военные, но и гражданские украинцы, которых Россия незаконно удерживает на оккупированных территориях или в российских СИЗО.

На фоне длительных переговоров тема обменов остается одной из самых болезненных для общества. Тысячи семей уже более двух лет ждут возвращения близких, а некоторые пленные находятся в критическом состоянии из-за пыток, отсутствия лечения и жестких условий содержания.

В Киеве отмечают, что работа над обменами не прекращается ни на день, а каждый новый этап переговоров сопровождается сложным давлением и закрытыми договоренностями между сторонами.

