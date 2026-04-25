Україна готова до переговорів із США та Росією: Зеленський назвав країну, де вони можуть пройти

Україна готова провести тристоронні переговори зі США та Росією в Азербайджані. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Для України дуже важливо, щоб Росія знайшла сили закінчити цю несправедливу війну. Безумовно, ми високо цінуємо роль наших партнерів у посередництві в цьому процесі... Ми готові до тристоронніх переговорів. У нас були такі переговори в Туреччині. У нас були такі переговори з нашими американськими партнерами в Швейцарії", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна готова до найближчих переговорів в Азербайджані, "якщо Росія буде готова до дипломатії".

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що в перспективі Європі все ж таки доведеться сідати за стіл переговорів з Росією для завершення війни проти України. Про це повідомляє "Politico".

В Албанії вважають, що незважаючи на підтримку Києва, що триває, дипломатичне врегулювання в кінцевому підсумку неможливе без діалогу з Кремлем.

Також видання "Коментарі" повідомляло – переговори щодо завершення війни в Україні продовжуються, незважаючи на існуючі складнощі та суперечливі позиції сторін. Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов під час спілкування з журналістами на Київському безпековому форумі. За його словами, діалог не припинявся і не перебуває у стані стагнації, хоча процес залишається непростим.



