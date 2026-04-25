Главная Новости Общество Война с Россией Украина готова к переговорам с США и Россией: Зеленский назвал страну, где они могут пройти
Украина готова к переговорам с США и Россией: Зеленский назвал страну, где они могут пройти

Президент подтвердил, что Киев ждет, когда Россия будет готова к дипломатическим переговорам

25 апреля 2026, 13:28
Кравцев Сергей

Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в посредничестве в этом процессе... Мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции. У нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии", – акцентировал Зеленский.

Он добавил, что Украина готова к ближайшим переговорам в Азербайджане, "если Россия будет готова к дипломатии".                          

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в перспективе Европе все же придется садиться за стол переговоров с Россией для завершения войны против Украины. Об этом сообщает "Politico".

В Албании считают, что несмотря на продолжающуюся поддержку Киева, дипломатическое урегулирование в конечном итоге невозможно без диалога с Кремлем.                                          

Также издание "Комментарии" сообщало – переговоры по завершению войны в Украине продолжаются, несмотря на существующие сложности и противоречивые позиции сторон. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время общения с журналистами на Киевском форуме безопасности. По его словам, диалог не прекращался и не находится в состоянии стагнации, хотя процесс остается непростым.




