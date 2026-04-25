Украина готова к переговорам с США и Россией: Зеленский назвал страну, где они могут пройти

Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в посредничестве в этом процессе... Мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции. У нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии", – акцентировал Зеленский.

Он добавил, что Украина готова к ближайшим переговорам в Азербайджане, "если Россия будет готова к дипломатии".

