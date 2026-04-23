Есть ли прогресс в переговорах Украины с США: Буданов поразил ответом

Переговоры по завершению войны в Украине продолжаются, несмотря на существующие сложности и противоречивые позиции сторон. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время общения с журналистами на Киевском форуме безопасности. По его словам, диалог не прекращался и не находится в состоянии стагнации, хотя процесс остается непростым.

Буданов подчеркнул, что работа над поиском решений продолжается, а некоторые сдвиги в направлении возможного урегулирования уже заметны. Он предположил, что при благоприятных условиях достижение договоренностей может произойти быстрее, чем ожидается, хотя многое зависит от политической воли сторон и международной ситуации.

Между тем, российская сторона сигнализирует о собственных ожиданиях от переговоров. Представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что Москва рассчитывает на более активное влияние Соединенных Штатов на Киев с целью достижения компромиссов, которые были бы приемлемыми для России. Он также упомянул о ряде инициатив со стороны США, однако не уточнил их содержание, отметив лишь, что эти предложения пока не реализованы на практике.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters сообщил, что американская сторона выдвигала условие, предусматривающее отведение украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Такая позиция вызвала серьезный резонанс и подчеркнула сложность переговорного процесса.

В начале года состоялось несколько раундов трехсторонних консультаций с участием Украины, США и России. Хотя конкретные результаты этих встреч не были широко обнародованы, одна из них завершилась договоренностью об обмене военнопленными — первой за длительное время.

