Переговори щодо завершення війни в Україні тривають, попри наявні складнощі та суперечливі позиції сторін. Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов під час спілкування з журналістами на Київському безпековому форумі. За його словами, діалог не припинявся і не перебуває у стані стагнації, хоча процес залишається непростим.

Буданов наголосив, що робота над пошуком рішень продовжується, а певні зрушення у напрямку можливого врегулювання вже помітні. Він припустив, що за сприятливих умов досягнення домовленостей може відбутися швидше, ніж очікується, хоча багато залежить від політичної волі сторін і міжнародної ситуації.

Тим часом російська сторона сигналізує про власні очікування від переговорів. Представник Кремля Юрій Ушаков заявив, що Москва розраховує на активніший вплив Сполучених Штатів на Київ з метою досягнення компромісів, які були б прийнятними для Росії. Він також згадав про низку ініціатив з боку США, однак не уточнив їхнього змісту, зазначивши лише, що ці пропозиції поки не реалізовані на практиці.

Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters повідомив, що американська сторона висувала умову, яка передбачає відведення українських військ із Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Така позиція викликала значний резонанс і підкреслила складність переговорного процесу.

На початку року вже відбулося кілька раундів тристоронніх консультацій за участю України, США та Росії. Хоча конкретні результати цих зустрічей не були широко оприлюднені, одна з них завершилася домовленістю про обмін військовополоненими — перший за тривалий час.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри суттєве сповільнення темпів економічного зростання, Російська Федерація продовжує демонструвати зростання кількості надбагатих громадян. За даними Forbes, у 2025 році в країні зафіксовано рекордну кількість доларових мільярдерів.