Україна гатитиме по РФ надпотужними ракетами у дивний спосіб: озвучено шокуючий сценарій

Вже під час льотних випробувань Україна може запускати балістичну ракету FP-9 у глибокий тил Росії. Таку оцінку дав авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі програми "Фабрика новин". Він наголосив, що російська протиповітряна оборона здебільшого покладається на системи С-300 та С-400, і Москва навіть не передбачала появу українських дронів, які здатні літати на малих висотах та вражати стратегічні об’єкти, зокрема у районі Санкт-Петербурга.

Фото: з відкритих джерел

"Це тактика, яку дозволили нам зробити росіяни. Основна система ППО Росії від літаків, великих безпілотників, крилатих і балістичних ракет базується на ідеї, що є комплекси С-300/С-400, більш продвинута або менш продвинута, і ці комплекси стережуть повітряний простір. Вони не розраховували на те, що будуть з’являтися такі безпілотники, які будуть літати на таких малих висотах", – пояснив Криволап.

Водночас, для захисту самих систем С-300/С-400 Росія використовує комплекси "Панцир", проте вони здатні прикривати лише окремі об’єкти, а не весь повітряний простір. Експерт навів приклад, що один з таких "Панцирів" було встановлено на дах висотного будинку в Москві, але він не здатен охопити всю територію міста.

"Вона буде захищати тільки якийсь окремий об’єкт у Сокольниках. Тому коли ставлять С-300/С-400 для захисту міжнародного форуму, куди приїжджає Путін, ця система здатна збивати літаки, крилаті ракети (якщо вони летять високо), але вона не здатна перехоплювати балістичні ракети і безпілотники, які обходять системи виявлення та досягають цілі", – додав експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що дефіцит пального в Росії може загостритися вже в найближчі місяці, попереджають експерти. Через перебої з постачанням, черги на автозаправках і обмеження на продаж бензину в країні-агресорці ймовірна поява повноцінної паливної кризи, яка наразі вже спостерігається в тимчасово окупованому Криму.