Украина будет бить по РФ сверхмощными ракетами странным образом: озвучен шокирующий сценарий

Уже во время лётных испытаний Украина может запускать баллистическую ракету FP-9 в глубокий тыл России. Такую оценку дал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире программы Фабрика новостей. Он отметил, что российская противовоздушная оборона в основном полагается на системы С-300 и С-400, и Москва даже не предполагала появление украинских дронов, способных летать на малых высотах и поражать стратегические объекты, в частности в районе Санкт-Петербурга.

Фото: из открытых источников

"Это тактика, которую позволили нам сделать россияне. Основная система ПВО России от самолетов, крупных беспилотников, крылатых и баллистических ракет базируется на идее, что есть комплексы С-300/С-400, более продвинутая или менее продвинутая, и эти комплексы стерегут воздушное пространство. Они не рассчитывали на то, что будут появляться. высотах", – объяснил Криволап.

Для защиты самих систем С-300/С-400 Россия использует комплексы "Панцирь", однако они способны прикрывать лишь отдельные объекты, а не все воздушное пространство. Эксперт привел пример, что один из таких "панцирей" был установлен на крышу высотного дома в Москве, но он не способен охватить всю территорию города.

"Она будет защищать только какой-то отдельный объект в Сокольниках. Поэтому когда ставят С-300/С-400 для защиты международного форума, куда приезжает Путин, эта система способна сбивать самолеты, крылатые ракеты (если они летят высоко), но она не способна перехватывать баллистические ракеты и беспилотники", — сказал он.

Портал "Комментарии" уже писал , что дефицит горючего в России может обостриться уже в ближайшие месяцы, предупреждают эксперты. Из-за перебоев со снабжением, очередей на автозаправках и ограничений на продажу бензина в стране-агрессоре возможно появление полноценного топливного кризиса, который уже наблюдается во временно оккупированном Крыму.