Росія повторить долю Криму: озвучено гучний прогноз про страшну кризу влітку

Дефіцит пального в Росії може загостритися вже в найближчі місяці, попереджають експерти. Через перебої з постачанням, черги на автозаправках і обмеження на продаж бензину в країні-агресорці ймовірна поява повноцінної паливної кризи, яка наразі вже спостерігається в тимчасово окупованому Криму. Таку думку в інтерв’ю виданню Главред висловив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", фахівець з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

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"Погляньмо на Крим: те, що ми бачимо сьогодні на півострові, – це те, що Росія може відчути у себе вже в липні. Чи станеться це саме в липні, чи трохи пізніше – у серпні, коли зросте потреба пального у аграрному секторі, – питання інше. Але Крим зараз є своєрідним прецедентом того, що очікує Росію незабаром", – пояснив експерт.

За його словами, Москва намагається пом’якшити ситуацію завдяки білоруським нафтопереробним підприємствам, які переробляють російську нафту на давальницьких умовах. Гончар зазначає, що така допомога Білорусі є лише частковою і не здатна кардинально змінити загальну ситуацію на російському ринку пального.

Ситуацію додатково ускладнюють атаки українських військових на критичну інфраструктуру. Так, у ніч на 27 травня під час потужного удару по нафтопереробному заводу в Туапсе було пошкоджено стратегічний об’єкт, що виробляє пальне для потреб ЗС РФ. Крім того, українські сили вразили низку ключових військових об’єктів Росії, включно з командними пунктами та розвідувальними комплексами, що додатково підігріває кризу.

Михайло Гончар підкреслив, що нинішній стан у Криму є наочним сигналом для Москви.

"Те, що відбувається на півострові, – своєрідне попередження для Росії. Паливна криза може торкнутися всієї країни вже влітку, якщо не будуть вжиті радикальні заходи", — наголосив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив різку критику на адресу антиукраїнських та ксенофобських заяв, які останнім часом лунають від окремих політичних діячів країни. Про це повідомила Канцелярія прем’єра у соціальних мережах.