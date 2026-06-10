Дефицит горючего в России может обостриться уже в ближайшие месяцы, предупреждают эксперты. Из-за перебоев со снабжением, очередей на автозаправках и ограничений на продажу бензина в стране-агрессоре возможно появление полноценного топливного кризиса, который уже наблюдается во временно оккупированном Крыму. Такое мнение в интервью изданию Главред высказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI ", специалист по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Фото: из открытых источников

"Посмотрим на Крым: то, что мы видим сегодня на полуострове – это то, что Россия может почувствовать у себя уже в июле. Произойдет ли это именно в июле или чуть позже – в августе, когда вырастет потребность горючего в аграрном секторе – вопрос другой. Но Крым сейчас является своеобразным прецедентом того, что ожидает Россию в скором времени", – объяснил эксперт.

По его словам, Москва пытается смягчить ситуацию благодаря белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям, перерабатывающим российскую нефть на давальческих условиях. Гончар отмечает, что такая помощь Беларуси лишь частичная и не способна кардинально изменить общую ситуацию на российском рынке горючего.

Ситуацию дополнительно усложняют атаки украинских военных на критическую инфраструктуру. Так, в ночь на 27 мая во время мощного удара по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе был поврежден стратегический объект, производящий горючее для нужд ВС РФ. Кроме того, украинские силы поразили ряд ключевых военных объектов России, включая командные пункты и разведывательные комплексы, что дополнительно подогревает кризис.

Михаил Гончар подчеркнул, что нынешнее состояние в Крыму — наглядный сигнал для Москвы.

"Происходящее на полуострове – своеобразное предупреждение для России. Топливный кризис может затронуть всю страну уже летом, если не будут приняты радикальные меры", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал, что премьер-министр Польши Дональд Туск выразил резкую критику в адрес антиукраинских и ксенофобских заявлений, которые в последнее время раздаются от отдельных политических деятелей страны. Об этом сообщила канцелярия премьера в социальных сетях.