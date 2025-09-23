Сили оборони України у серпні 2025 року уразили ударними БпЛА російський полігон "Молькіно" у Краснодарському краї. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Україна дронами уразила полігон в Росії з установками «Іскандер»

За його даними, удар було здійснено 14-ма ударними БпЛА.

Внаслідок атаки знищено декілька ОТРК "Іскандер", пошкоджено ЗРПК "Панцир-С1". Також постраждали складські приміщення та інша автомобільна техніка.

Зазначається, що вони обстрілювали Дніпропетровщину, Донеччину, Запоріжжя та Харківщину.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за даними каналу Tracking gротягом ночі ще 1 Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2" здійснив переліт на Далекий Схід (АБ "Українка"). Таким чином 2 споряджені борти Ту-95МС наразі перебувають на Далекому Сході (АБ "Українка"). Станом на 23.09 поблизу України перебуває 6 бортів Ту-95МС та 2 Ту-160 на трьох авіабазах:

"Енгельс-2" — 2 Ту-95МС.

"Енгельс-2" — 2 Ту-160.

"Дягилево" — 4 Ту-95МС.

Також "Коментарі" писали, що у Куп’янську наразі відбувається велика зачистка міста від росіян, які проникали до населеного пункту малими групами. Тим не менш місто і громада перебувають під контролем Сил оборони України. Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

"У Куп'янську проводяться заходи, виявляють залишки диверсійних, розвідувальних груп, які просочувалися в місто, перевдягаючись у цивільний одяг. Велика кількість знищена, велика кількість взята в полон. Зараз наші спеціальні підрозділи зачищають місто, проходячи кожен будинок, підвал, під'їзд, щоб не залишилося росіян на території міста", — розповів Андрій Беседін.