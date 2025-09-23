logo

Украина дронами поразила полигон в России с установками «Искандер»
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина дронами поразила полигон в России с установками «Искандер»

Этими ракетами россияне обстреливали Днепр, Харьков, Запорожье и Донетчину

23 сентября 2025, 17:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Силы обороны Украины в августе 2025 поразили ударными БПЛА российский полигон "Молькино" в Краснодарском крае. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его данным, удар был совершен 14-ю ударными БпЛА.

В результате атаки уничтожено несколько ОТРК "Искандер", поврежден ЗРПК "Панцирь-С1". Также пострадали складские помещения и прочая автомобильная техника.

Отмечается, что они обстреливали Днепропетровщину, Донецкую область, Запорожье и Харьковщину.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по данным канала Tracking на протяжении ночи еще 1 Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2" совершил перелет на Дальний Восток (АБ "Украинка"). Таким образом 2 снаряженных борта Ту-95МС сейчас находятся на Дальнем Востоке (АБ "Украинка"). По состоянию на 23.09 вблизи Украины находится 6 бортов Ту-95МС и 2 Ту-160 на трех авиабазах:

"Энгельс-2" — 2 Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 2 Ту-160.

"Дягилево" — 4 Ту-95МС.

Также "Комментарии" писали , что в Купянске происходит большая зачистка города от россиян, которые проникали в населенный пункт малыми группами. Тем не менее, город и община находятся под контролем Сил обороны Украины. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

"В Купянске проводятся мероприятия, обнаруживают остатки диверсионных, разведывательных групп, которые проникали в город, переодеваясь в гражданскую одежду. Большое количество уничтожено, большое количество взято в плен. Сейчас наши специальные подразделения зачищают город, проходя каждый дом, подвал, подъезд, чтобы не осталось россиян на территории города", — рассказал Андрей Беседин.



