В районі потенційних пускових зон літає, попередньо, кілька бортів Ту-95МС. Про це повідомляють моніторингові канали.

Росія готує масований обстріл вдень: у повітрі ворожі ТУ-95МС

Літаки можуть виконувати пуски крилатих ракет в режимі радіомовчання. В таких умовах дані про пуски є дуже не точними. Українців закликають урахувати можливі загрози крилатих ракет повітряного базування наступні кілька годин.

У разі пусків розрахунковий час підльоту 15:30-15:50.

Крім того, за даними каналу Tracking gротягом ночі ще 1 Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2" здійснив переліт на Далекий Схід (АБ "Українка").

Таким чином 2 споряджені борти Ту-95МС наразі перебувають на Далекому Сході (АБ "Українка").

Станом на 23.09 поблизу України перебуває 6 бортів Ту-95МС та 2 Ту-160 на трьох авіабазах:

"Енгельс-2" — 2 Ту-95МС.

"Енгельс-2" — 2 Ту-160.

"Дягилево" — 4 Ту-95МС.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі Росія атакувала Одеську область дронами та балістикою. За даними ДСНС України, загинула одна жінка, ще троє людей постраждали.

"В результаті атаки виникла пожежа в 5 торгових кіосках, яку пожежники оперативно ліквідували. Пошкоджено будинки готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинки культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів", – зазначають рятувальники. У Міноборони РФ зазначають, що били по "військових цілях", нібито у відповідь на удар по кримському Форосу, де загинули та постраждали "цивільні".