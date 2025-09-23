Сьогодні вночі Росія атакувала Одеську область дронами та балістикою. За даними ДСНС України, загинула одна жінка, ще троє людей постраждали.

Росія заявила, що удар по Одещині був відповіддю за Форос

"В результаті атаки виникла пожежа в 5 торгових кіосках, яку пожежники оперативно ліквідували. Пошкоджено будинки готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинки культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів", – зазначають рятувальники.

У Міноборони РФ зазначають, що били по "військових цілях", нібито у відповідь на удар по кримському Форосу, де загинули та постраждали "цивільні".

"Сьогодні вночі, у відповідь на терористичний удар по цивільних об'єктах на території населеного пункту Форос Республіки Крим, внаслідок якого загинули та постраждали мирні жителі, Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару за пунктами тимчасової дислокації загону сил спеціальних операцій ЗСУ та іноземних найманців підрозділу "Примари" ГУР України в районах населених пунктів Татарбунари та Расейка Одеської області, які здійснювали підготовку та проведення цієї терористичної акції.

Крім того, вражені місця зберігання безпілотних літальних апаратів на аеродромі "Шкільний" в Одеській області, з якого здійснювалися пуски ударних дронів об'єктами цивільної інфраструктури в Республіці Крим.

Також завдано удару по цехах підприємства "Мотор Січ" військово-промислового комплексу України, в яких здійснювалося складання ударних безпілотних літальних апаратів, які застосовуються злочинним київським режимом для ударів по території Росії", – пишуть у МО РФ.

