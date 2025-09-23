Сегодня ночью Россия атаковала Одесскую область дронами, а также баллистикой. По данным ГСЧС Украины, погибла одна женщина, еще три человека пострадали.

Россия заявила, что удар по Одесской области был ответом за Форос

"В результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей", – отмечают спасатели.





В Минобороны РФ отмечают, что били по "военным целям", якобы в ответ на удар по крымскому Форосу, где погибли и пострадали "гражданские".

"Сегодня ночью, в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции.

Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым.

Также нанесен удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России", – пишут в МО РФ.

