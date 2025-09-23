logo

Россия заявила, что удар по Одесской области был ответом за Форос

Удар по Одесской области: россияне «запели» об иностранных наемниках и ударе по военным целям

23 сентября 2025, 12:53
Автор:
Недилько Ксения

Сегодня ночью Россия атаковала Одесскую область дронами, а также баллистикой. По данным  ГСЧС Украины, погибла одна женщина, еще три человека пострадали.

Россия заявила, что удар по Одесской области был ответом за Форос

Россия заявила, что удар по Одесской области был ответом за Форос

"В результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей", – отмечают спасатели.


В Минобороны РФ отмечают, что били по "военным целям", якобы в ответ на удар по крымскому Форосу, где погибли и пострадали "гражданские".

"Сегодня ночью, в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции.

Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым.

Также нанесен удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России", – пишут в МО РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что разведка РФ заявила, что в Одесской области уже скапливаются военные НАТО.



