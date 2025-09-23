Прес-бюро Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації повідомляє, що, за інформацією, що надходить до СЗР, у Брюсселі сповнені рішучості утримати Молдавію "в руслі своєї русофобської політики".

У російській розвідці заявили, що на Одещині вже розмістили війська НАТО

"Робити це планується за будь-яку ціну, аж до запровадження військ та фактичної окупації країни. На цьому етапі здійснюється концентрація підрозділів збройних сил країн НАТО в Румунії поблизу кордонів Молдови. Готується натовський "десант" до Одеської області для залякування Придністров'я. За наявними даними, перша група кадрових військовослужбовців із Франції та Великобританії вже прибула до Одеси", – зазначають у російській розвідці.

Там наголошують, що такий сценарій нібито неодноразово відпрацьовувався під час навчань НАТО в Румунії та може бути реалізований після парламентських виборів у Молдові 28 вересня.

"Єврочиновники бояться, що грубі фальсифікації підсумків голосування, що готуються Брюсселем і Кишиневом, змусять молдавських громадян, що зневірилися, вийти на вулиці для захисту своїх прав. Тоді на запит президента М. Санду збройні сили європейських держав мають змусити молдаван змиритися з диктатурою під вивіскою євродемократії", – пишуть у СЗР.

Там заявили, що Брюссель не має наміру відмовлятися від планів окупації Молдови навіть у разі, якщо розвиток ситуації відразу після виборів не потребуватиме зовнішнього втручання.

"Ввести війська передбачається дещо пізніше. Для створення причини передбачається організація збройних провокацій проти Придністров'я та розміщених у регіоні російських військ. Як можливий термін розглядається період проведення виборів до Верховної ради ПМР 30 листопада", – додали у розвідці країни-агресора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Олексій Арестович заявив, що Росія спробує здійснити переворот у парламенті Молдови та "усунути" Майю Санду з посади президента. Після чого коли до влади прийдуть проросійські сили, то в Молдові розпочнеться масовий заїзд "туристів". "Туристи+народне ополчення+армія "ПМР" відкривають гібридний фронт проти Одеської області. Зелені чоловічки відтинають Паланку та Білгород-Дністровський — південь Одеської області. Російська армія "...приходить на допомогу" вільному уряду Молдови — поставками, грошима, розвідданими, військом, флотом та авіацією. Далі – починається інфільтрація у напрямку Одеси – прикордонні операції малих диверсійних груп, рейди більших загонів, дії диверсійних груп у самій Одесі", – пише Арестович.