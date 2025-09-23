Рубрики
Недилько Ксения
Прес-бюро Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації повідомляє, що, за інформацією, що надходить до СЗР, у Брюсселі сповнені рішучості утримати Молдавію "в руслі своєї русофобської політики".
У російській розвідці заявили, що на Одещині вже розмістили війська НАТО
Там наголошують, що такий сценарій нібито неодноразово відпрацьовувався під час навчань НАТО в Румунії та може бути реалізований після парламентських виборів у Молдові 28 вересня.
Там заявили, що Брюссель не має наміру відмовлятися від планів окупації Молдови навіть у разі, якщо розвиток ситуації відразу після виборів не потребуватиме зовнішнього втручання.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Олексій Арестович заявив, що Росія спробує здійснити переворот у парламенті Молдови та "усунути" Майю Санду з посади президента. Після чого коли до влади прийдуть проросійські сили, то в Молдові розпочнеться масовий заїзд "туристів". "Туристи+народне ополчення+армія "ПМР" відкривають гібридний фронт проти Одеської області. Зелені чоловічки відтинають Паланку та Білгород-Дністровський — південь Одеської області. Російська армія "...приходить на допомогу" вільному уряду Молдови — поставками, грошима, розвідданими, військом, флотом та авіацією. Далі – починається інфільтрація у напрямку Одеси – прикордонні операції малих диверсійних груп, рейди більших загонів, дії диверсійних груп у самій Одесі", – пише Арестович.