Арестович спрогнозировал, как Россия будет «брать» Одессу
Арестович спрогнозировал, как Россия будет «брать» Одессу

Арестович заявил, что Украина делает для того, чтобы Одессу потерять

Недилько Ксения

Отставка Дмитрия Козака, личного друга Путина, и единственного человека из высшего военно-политического руководства РФ, который был против "СВО", означает, что в Москве окончательно победила партия войны. Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Украины и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович.

Арестович спрогнозировал, как Россия будет «брать» Одессу

Карта Украины без Крыма, разделенная пропагандистами

По его словам, мирный процесс в России свернут, как идея (имитация может продолжаться) и война будет расширяться, это принятое решение.

"Против Европы она пока будет вестись  в гибридном варианте:

- дроны, диверсии, массовые беспорядки, вмешательство в выборы, провокации на море и воздушном пространстве.

Под основным ударом — Польша, страны Балтии, Румыния.

А вот бывший СНГ – дело другое. Тут все пойдет всерьез", – пишет Арестович.

Он отмечает, что карта у НГШ ВС РФ генерала Герасимова, где Херсонская, Николаевская и Одесская области значились в составе РФ в его кабинете была "засвечена" не просто так.

"Уже сегодня Кремль понимает, что "четыре области и Крым" главной задачи – ослабления Украины и укрепления юго-западного фланга на Западном стратегическом направлении для РФ без отрезания Украины от моря не решают.

Соответственно, среди новых задач — Херсон, Николаев, Одесса.

На морские десантные операции ВС РФ сегодня неспособны.

Последовательное взятие Херсона, Николаева, Одессы — это годы и потери.

Поэтому они решили зайти с тыла, через Молдову", – отмечает блогер.

По словам Арестовича, если сначала взять Одессу, брать Николаев при давлении с Херсона будет намного проще.

Он подчеркивает, что Россия попытается совершить переворот в парламенте Молдовы и "устранить" Майю Санду с поста президента. После чего, когда к власти придут пророссийские силы, то в Молдове начнется массовый заезд "туристов".

"Туристы + народное ополчение + армия "ПМР" открывают гибридный фронт против Одесской области. Зеленые человечки отсекают Паланку и Белгород-Днестровский — юг Одесской области.

Российская армия "…приходит на помощь" свободному правительству Молдовы — поставками, деньгами, разведданными, войсками, флотом и авиацией.

Далее — начинается инфильтрация в направлении Одессы — приграничные операции малых диверсионных групп, рейды более крупных отрядов, действия диверсионных групп в самой Одессе.

Задача — создать политическую картинку действий "распоясавшейся фашистской Украины" против "…независимой Молдовы" — открыть окно Овертона "…боевые действия восставшей Одессы против Киевского режима".

Далее — операция по взятию Херсона.

Таким образом, Николаев оказывается под двойным давлением — с битыми тылами и логистикой — и вуаля — "Новороссия наша!"", – прогнозирует Арестович.

По его словам, Украине не стоит сейчас отворачивать от себя одесситов "мовними патрулями", переименованиями и снятием памятников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Начальник Генштаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов выступил с итогами военной кампании в Украине, а за его спиной заметили карту оккупации чужих территорий. Российские пропагандисты показали, что планируют оккупировать семь украинских областей полосой от Одессы до Харькова.



