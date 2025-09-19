Арестович спрогнозировал, как Россия будет «брать» Одессу

Отставка Дмитрия Козака, личного друга Путина, и единственного человека из высшего военно-политического руководства РФ, который был против "СВО", означает, что в Москве окончательно победила партия войны. Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Украины и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович.

Карта Украины без Крыма, разделенная пропагандистами

По его словам, мирный процесс в России свернут, как идея (имитация может продолжаться) и война будет расширяться, это принятое решение.

"Против Европы она пока будет вестись в гибридном варианте:

- дроны, диверсии, массовые беспорядки, вмешательство в выборы, провокации на море и воздушном пространстве.

Под основным ударом — Польша, страны Балтии, Румыния.

А вот бывший СНГ – дело другое. Тут все пойдет всерьез", – пишет Арестович.

Он отмечает, что карта у НГШ ВС РФ генерала Герасимова, где Херсонская, Николаевская и Одесская области значились в составе РФ в его кабинете была "засвечена" не просто так.

"Уже сегодня Кремль понимает, что "четыре области и Крым" главной задачи – ослабления Украины и укрепления юго-западного фланга на Западном стратегическом направлении для РФ без отрезания Украины от моря не решают.

Соответственно, среди новых задач — Херсон, Николаев, Одесса.

На морские десантные операции ВС РФ сегодня неспособны.

Последовательное взятие Херсона, Николаева, Одессы — это годы и потери.

Поэтому они решили зайти с тыла, через Молдову", – отмечает блогер.

По словам Арестовича, если сначала взять Одессу, брать Николаев при давлении с Херсона будет намного проще.

Он подчеркивает, что Россия попытается совершить переворот в парламенте Молдовы и "устранить" Майю Санду с поста президента. После чего, когда к власти придут пророссийские силы, то в Молдове начнется массовый заезд "туристов".

"Туристы + народное ополчение + армия "ПМР" открывают гибридный фронт против Одесской области. Зеленые человечки отсекают Паланку и Белгород-Днестровский — юг Одесской области.

Российская армия "…приходит на помощь" свободному правительству Молдовы — поставками, деньгами, разведданными, войсками, флотом и авиацией.

Далее — начинается инфильтрация в направлении Одессы — приграничные операции малых диверсионных групп, рейды более крупных отрядов, действия диверсионных групп в самой Одессе.

Задача — создать политическую картинку действий "распоясавшейся фашистской Украины" против "…независимой Молдовы" — открыть окно Овертона "…боевые действия восставшей Одессы против Киевского режима".

Далее — операция по взятию Херсона.

Таким образом, Николаев оказывается под двойным давлением — с битыми тылами и логистикой — и вуаля — "Новороссия наша!"", – прогнозирует Арестович.

По его словам, Украине не стоит сейчас отворачивать от себя одесситов "мовними патрулями", переименованиями и снятием памятников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Начальник Генштаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов выступил с итогами военной кампании в Украине, а за его спиной заметили карту оккупации чужих территорий. Российские пропагандисты показали, что планируют оккупировать семь украинских областей полосой от Одессы до Харькова.