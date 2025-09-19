logo_ukra

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Арестович спрогнозував, як Росія «братиме» Одесу
commentss НОВИНИ Всі новини

Арестович спрогнозував, як Росія «братиме» Одесу

Арестович заявив, що Україна робить для того, щоб Одесу втратити

19 вересня 2025, 10:57 comments1574
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Відставка Дмитра Козака, особистого друга Путіна, та єдиної людини з вищого військово-політичного керівництва РФ, яка була проти "СВО", означає, що в Москві остаточно перемогла партія війни. Про це заявив колишній радник Офісу Президента України та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович.

Арестович спрогнозував, як Росія «братиме» Одесу

Мапа України без Криму, розділена пропагандистами

За його словами, мирний процес у Росії згорнуть, як ідея (імітація може продовжуватися) і війна розширюватиметься, це ухвалене рішення.

"Проти Європи вона поки вестиметься у гібридному варіанті:

- дрони, диверсії, масові заворушення, втручання у вибори, провокації на морі та повітряному просторі.

Під основним ударом – Польща, країни Балтії, Румунія.

А ось колишній СНД – справа інша. Тут все піде всерйоз", – пише Арестович.

Він зазначає, що карта у НГШ ЗС РФ генерала Герасимова, де Херсонська, Миколаївська та Одеська області значилися у складі РФ у його кабінеті була "засвічена" не просто так.

"Вже сьогодні Кремль розуміє, що "чотири області та Крим" головного завдання – ослаблення України та зміцнення південно-західного флангу на Західному стратегічному напрямку для РФ без відрізання України від моря не вирішують.

Відповідно, серед нових завдань – Херсон, Миколаїв, Одеса.

На морські десантні операції ЗС РФ сьогодні нездатні.

Послідовне взяття Херсона, Миколаєва, Одеси – це роки та втрати.

Тому вони вирішили зайти з тилу через Молдову", – зазначає блогер.

За словами Арестовича, якщо спочатку взяти Одесу, брати Миколаїв з тиском з Херсона буде набагато простіше.

Він наголошує, що Росія спробує здійснити переворот у парламенті Молдови та "усунути" Майю Санду з посади президента. Після чого коли до влади прийдуть проросійські сили, то в Молдові розпочнеться масовий заїзд "туристів".

"Туристи+народне ополчення+армія ПМР відкривають гібридний фронт проти Одеської області. Зелені чоловічки відтинають Паланку та Білгород-Дністровський – південь Одеської області.

Російська армія "…приходить на допомогу" вільному уряду Молдови — постачанням, грошима, розвідданими, військами, флотом та авіацією.

Далі – починається інфільтрація у напрямку Одеси – прикордонні операції малих диверсійних груп, рейди більших загонів, дії диверсійних груп у самій Одесі.

Завдання — створити політичну картинку дій "фашистської України, що розперезалася" проти "...незалежної Молдови", — відкрити вікно Овертона "...бойові дії повсталої Одеси проти Київського режиму".

Далі – операція зі взяття Херсона.

Таким чином, Миколаїв виявляється під подвійним тиском – з битими тилами та логістикою – та вуаля – "Новороссия наша!"", – прогнозує Арестович.

За його словами, Україні не варто зараз відвертати від себе одеситів мовними патрулями, перейменуваннями та зняттям пам'ятників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Начальник Генштабу ЗС Російської Федерації Валерій Герасимов виступив із підсумками військової кампанії в Україні, а за його спиною помітили карту окупації чужих територій. Російські пропагандисти показали, що планують окупувати сім українських областей смугою від Одеси до Харкова.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини