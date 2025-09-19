Арестович спрогнозував, як Росія «братиме» Одесу

Відставка Дмитра Козака, особистого друга Путіна, та єдиної людини з вищого військово-політичного керівництва РФ, яка була проти "СВО", означає, що в Москві остаточно перемогла партія війни. Про це заявив колишній радник Офісу Президента України та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович.

Мапа України без Криму, розділена пропагандистами

За його словами, мирний процес у Росії згорнуть, як ідея (імітація може продовжуватися) і війна розширюватиметься, це ухвалене рішення.

"Проти Європи вона поки вестиметься у гібридному варіанті:

- дрони, диверсії, масові заворушення, втручання у вибори, провокації на морі та повітряному просторі.

Під основним ударом – Польща, країни Балтії, Румунія.

А ось колишній СНД – справа інша. Тут все піде всерйоз", – пише Арестович.

Він зазначає, що карта у НГШ ЗС РФ генерала Герасимова, де Херсонська, Миколаївська та Одеська області значилися у складі РФ у його кабінеті була "засвічена" не просто так.

"Вже сьогодні Кремль розуміє, що "чотири області та Крим" головного завдання – ослаблення України та зміцнення південно-західного флангу на Західному стратегічному напрямку для РФ без відрізання України від моря не вирішують.

Відповідно, серед нових завдань – Херсон, Миколаїв, Одеса.

На морські десантні операції ЗС РФ сьогодні нездатні.

Послідовне взяття Херсона, Миколаєва, Одеси – це роки та втрати.

Тому вони вирішили зайти з тилу через Молдову", – зазначає блогер.

За словами Арестовича, якщо спочатку взяти Одесу, брати Миколаїв з тиском з Херсона буде набагато простіше.

Він наголошує, що Росія спробує здійснити переворот у парламенті Молдови та "усунути" Майю Санду з посади президента. Після чого коли до влади прийдуть проросійські сили, то в Молдові розпочнеться масовий заїзд "туристів".

"Туристи+народне ополчення+армія ПМР відкривають гібридний фронт проти Одеської області. Зелені чоловічки відтинають Паланку та Білгород-Дністровський – південь Одеської області.

Російська армія "…приходить на допомогу" вільному уряду Молдови — постачанням, грошима, розвідданими, військами, флотом та авіацією.

Далі – починається інфільтрація у напрямку Одеси – прикордонні операції малих диверсійних груп, рейди більших загонів, дії диверсійних груп у самій Одесі.

Завдання — створити політичну картинку дій "фашистської України, що розперезалася" проти "...незалежної Молдови", — відкрити вікно Овертона "...бойові дії повсталої Одеси проти Київського режиму".

Далі – операція зі взяття Херсона.

Таким чином, Миколаїв виявляється під подвійним тиском – з битими тилами та логістикою – та вуаля – "Новороссия наша!"", – прогнозує Арестович.

За його словами, Україні не варто зараз відвертати від себе одеситів мовними патрулями, перейменуваннями та зняттям пам'ятників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Начальник Генштабу ЗС Російської Федерації Валерій Герасимов виступив із підсумками військової кампанії в Україні, а за його спиною помітили карту окупації чужих територій. Російські пропагандисти показали, що планують окупувати сім українських областей смугою від Одеси до Харкова.