РФ показала карту оккупации: Путин уже хочет 7 областей Украины и Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ показала карту оккупации: Путин уже хочет 7 областей Украины и Крым

В Минобороны РФ уже обозначили "своими" Одессу, Николаев, Харьков, Запорожье и Херсон

1 сентября 2025, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Начальник Генштаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов выступил с итогами военной кампании в Украине, а за его спиной заметили карту оккупации чужих территорий. Российские пропагандисты показали, что планируют оккупировать семь украинских областей полосой от Одессы до Харькова.

РФ показала карту оккупации: Путин уже хочет 7 областей Украины и Крым

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Карта за спиной командиров российской оккупационной армии может раскрывать настоящие цели путинского режима по оккупации Украины. Такое мнение в соцсети X высказал российский журналист Ярослав Трофимов, работающего на медиа The Wall Street Journal. В заметке отмечается, что планы РФ охватывают "половину страны, включая Харьков и Одессу".

Сообщение Трофимова появилось днем 1 сентября, через два дня после выступления Герасимова. 

Журналист обратил внимание на карту, которая висела на стене. РосСМИ "Агентство. Новости" уточнило, что объект – за спиной начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского.

В заметке акцентировали внимание на скриншоте видеозаписи, и отметили, что РФ "присоединила" к себе весь юг Украины. Видим, что линия разграничения не остановилась по Днепру, а пошла дальше по административным границам Одесской и Николаевской областей. Кроме того, в район оккупации попала полностью Запорожская область с включенным областным центром, а также Харьковская область – с Харьковом. Херсон – также в оккупации, показывает карта Генштаба ВС РФ.

Российские пропагандисты подключились и создали инфографику на основе скриншотов видео с Герасимовым. На картинке – семь оккупированных областей (Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская) и восьмой регион – Крым.

РФ показала карту оккупации: Путин уже хочет 7 областей Украины и Крым - фото 2



