РФ показала карту оккупации: Путин уже хочет 7 областей Украины и Крым

Начальник Генштаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов выступил с итогами военной кампании в Украине, а за его спиной заметили карту оккупации чужих территорий. Российские пропагандисты показали, что планируют оккупировать семь украинских областей полосой от Одессы до Харькова.

Карта за спиной командиров российской оккупационной армии может раскрывать настоящие цели путинского режима по оккупации Украины. Такое мнение в соцсети X высказал российский журналист Ярослав Трофимов, работающего на медиа The Wall Street Journal. В заметке отмечается, что планы РФ охватывают "половину страны, включая Харьков и Одессу".

Сообщение Трофимова появилось днем 1 сентября, через два дня после выступления Герасимова.

Журналист обратил внимание на карту, которая висела на стене. РосСМИ "Агентство. Новости" уточнило, что объект – за спиной начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского.

В заметке акцентировали внимание на скриншоте видеозаписи, и отметили, что РФ "присоединила" к себе весь юг Украины. Видим, что линия разграничения не остановилась по Днепру, а пошла дальше по административным границам Одесской и Николаевской областей. Кроме того, в район оккупации попала полностью Запорожская область с включенным областным центром, а также Харьковская область – с Харьковом. Херсон – также в оккупации, показывает карта Генштаба ВС РФ.

Российские пропагандисты подключились и создали инфографику на основе скриншотов видео с Герасимовым. На картинке – семь оккупированных областей (Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская) и восьмой регион – Крым.

