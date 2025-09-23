Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в Брюсселе полны решимости удержать Молдавию "в русле своей русофобской политики".

В российской разведке заявили, что в Одесской области уже разместили войска НАТО

"Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу", – отмечают в российской разведке.

Там подчеркивают, что такой сценарий якобы неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября.

"Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента М. Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", – пишут в СВР.

Там заявили, что Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства.

"Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября", – добавили в разведке страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Алексей Арестович заявил, что Россия попытается совершить переворот в парламенте Молдовы и "устранить" Майю Санду с поста президента. После чего, когда к власти придут пророссийские силы, то в Молдове начнется массовый заезд "туристов". "Туристы + народное ополчение + армия "ПМР" открывают гибридный фронт против Одесской области. Зеленые человечки отсекают Паланку и Белгород-Днестровский — юг Одесской области. Российская армия "…приходит на помощь" свободному правительству Молдовы — поставками, деньгами, разведданными, войсками, флотом и авиацией. Далее — начинается инфильтрация в направлении Одессы — приграничные операции малых диверсионных групп, рейды более крупных отрядов, действия диверсионных групп в самой Одессе", – пишет Арестович.