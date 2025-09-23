logo

Россия готовит массированный обстрел днем: в воздухе вражеские ТУ-95МС
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готовит массированный обстрел днем: в воздухе вражеские ТУ-95МС

Оккупанты пытаются терроризировать украинцев и днем, и ночью

23 сентября 2025, 15:26
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В районе потенциальных пусковых зон летает предварительно несколько бортов Ту-95МС. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Самолеты могут производить пуски крылатых ракет в режиме радиомолчания. В таких условиях данные о пусках очень не точны. Украинцев призывают учесть возможные угрозы крылатых ракет воздушного базирования в следующие несколько часов.

При пусках расчетное время подлета 15:30-15:50.

Кроме того, по данным канала Tracking g в течение ночи еще 1 Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2" совершил перелет на Дальний Восток (АБ "Украинка").

Таким образом 2 снаряженных борта Ту-95МС сейчас находятся на Дальнем Востоке (АБ "Украинка").

По состоянию на 23.09 вблизи Украины находится 6 бортов Ту-95МС и 2 Ту-160 на трех авиабазах :

"Энгельс-2" – 2 Ту-95МС.                               

"Энгельс-2" – 2 Ту-160.                                  

"Дягилево" – 4 Ту-95МС.                                         

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью Россия атаковала Одесскую область дронами и баллистикой. По данным ГСЧС Украины, погибла одна женщина, еще три человека пострадали.

"В результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены дома гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей", — отмечают спасатели. В Минобороны РФ отмечают, что избивали по "военным целям", якобы в ответ на удар по крымскому Форосу, где погибли и пострадали "граждане".                                                           



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
