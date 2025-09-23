В районе потенциальных пусковых зон летает предварительно несколько бортов Ту-95МС. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Россия готовит массированный обстрел днем: в воздухе вражеские ТУ-95МС

Самолеты могут производить пуски крылатых ракет в режиме радиомолчания. В таких условиях данные о пусках очень не точны. Украинцев призывают учесть возможные угрозы крылатых ракет воздушного базирования в следующие несколько часов.

При пусках расчетное время подлета 15:30-15:50.

Кроме того, по данным канала Tracking g в течение ночи еще 1 Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2" совершил перелет на Дальний Восток (АБ "Украинка").

Таким образом 2 снаряженных борта Ту-95МС сейчас находятся на Дальнем Востоке (АБ "Украинка").

По состоянию на 23.09 вблизи Украины находится 6 бортов Ту-95МС и 2 Ту-160 на трех авиабазах :

"Энгельс-2" – 2 Ту-95МС.

"Энгельс-2" – 2 Ту-160.

"Дягилево" – 4 Ту-95МС.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью Россия атаковала Одесскую область дронами и баллистикой. По данным ГСЧС Украины, погибла одна женщина, еще три человека пострадали.

"В результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены дома гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей", — отмечают спасатели. В Минобороны РФ отмечают, что избивали по "военным целям", якобы в ответ на удар по крымскому Форосу, где погибли и пострадали "граждане".