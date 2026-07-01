Україна дозволить РФ окупувати обласний центр на півночі: страшні деталі "зради"

Російська пропаганда активізувала нову інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на поширення паніки серед жителів Сумської області. У мережі активно поширюються неправдиві повідомлення про нібито швидке захоплення Сум російськими військами та підготовку міста до здачі. Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Сумська область. Фото: з відкритих джерел

У Центрі зазначили, що нова хвиля дезінформації розпочалася після заяви російського диктатора Володимира Путіна, який стверджував, що російські війська нібито перебувають за 10,5 кілометра від Сум. У ЦПД наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності, однак її активно використовують російські пропагандистські ресурси для просування наративу про те, що українська влада буцімто "готує місто до здачі".

За даними відомства, пропагандисти поширюють твердження, ніби місцева влада навмисно не займається відновленням критично важливої інфраструктури, намагаючись створити враження бездіяльності та безпорадності української сторони.

У ЦПД зазначають, що ці повідомлення не отримали широкої підтримки серед українців. Через це російські інформаційні ресурси почали штучно формувати ілюзію масового невдоволення жителів міста. Для цього в соціальній мережі TikTok було опубліковано відео від імені нібито мешканки Сум, яка емоційно скаржиться на проблеми з водопостачанням. Згодом цей ролик почали активно поширювати російські Telegram-канали.

У Центрі пояснили, що першоджерелом відео був анонімний акаунт, який видавав себе за українського військового. Така схема є типовою для російських спецслужб: спочатку створюються сторінки з нейтральним або військовим контентом для формування довіри аудиторії, після чого через них поширюються дезінформація та маніпулятивні повідомлення.

У ЦПД наголошують, що головна мета цієї інформаційної кампанії — посіяти паніку серед населення, підірвати довіру до української влади та дестабілізувати ситуацію в прикордонному регіоні.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов вважає, що у війні поступово з'являються ознаки змін, насамперед в економічному та політичному вимірах. На його думку, якщо оцінювати ситуацію комплексно, позитивних тенденцій для України нині більше, ніж негативних.