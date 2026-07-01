"Путін став страшним посміховиськом": озвучено несподівану заяву про радикальні зміни у війні

Військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов вважає, що у війні поступово з'являються ознаки змін, насамперед в економічному та політичному вимірах. На його думку, якщо оцінювати ситуацію комплексно, позитивних тенденцій для України нині більше, ніж негативних.

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Експерт зазначив, що успіхи України полягають не лише у діях на фронті, а й у системному ураженні економічної інфраструктури Росії.

"У нас є позитивні зрушення. Перш за все, ми ефективно здійснюємо вогневе ураження об’єктів економіки супротивника. А війна — це не тільки фронт, а й економіка. Чия економіка витримає більше труднощів і зможе забезпечувати фронт, та країна й переможе. В економічному та політичному сенсах триває війна на виснаження, хто кого, і в ній у нас намічається позитивна тенденція", – сказав Жданов.

За його словами, Україні вдалося швидко адаптувати логістику до умов війни, тоді як Росія дедалі більше стикається з труднощами у паливному секторі.

"Ми дуже швидко переорієнтувалися на систему логістики "з коліс". Адже тих самих нафтобаз в Україні зараз немає, жодної, але всі наші заправки повні палива. У цьому наша перевага. На сьогодні ми скоротили виробництво бензину в РФ на 25%, заправки там порожні, а без палива нікуди", – наголосив експерт.

Жданов також вважає, що дедалі більше проблем виникає й у політичній площині. Як приклад він навів реакцію російської влади після застосування ракети "Орєшнік", заявивши, що офіційні пояснення Кремля викликали хвилю насмішок.

На думку експерта, керівництво РФ усвідомлює ризики завершення війни.

"Наше завдання зараз — створити такі умови, за яких "партія миру" у війні "веж Кремля" нарешті зрозуміє, що без усунення Путіна від влади вона не досягне жодного позитивного результату. Вони й надалі будуть марніти у цій війні, у них викачуватимуть гроші, вони втрачатимуть свою нерухомість у вигляді підприємств, а кінця-краю війні не буде видно", – підкреслив Жданов.

Він додав, що Україна вже заручилася підтримкою західних партнерів і продовжує розширювати співпрацю у сфері оборонної промисловості.

"Ми інтегруємо західні країни в наш ВПК і нашу війну. І тепер нам треба створити умови, за яких "партія миру" в Москві зрозуміє, що єдиною перешкодою на шляху до припинення війни є Путін", – підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Росії відреагували на вибух у Монако, який, за повідомленнями ЗМІ, міг бути пов'язаний із замахом на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який перебуває під санкціями. Із різкою заявою виступила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, поклавши відповідальність на західні країни та звинувативши їх у підтримці українських біженців.