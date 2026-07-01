"Путин стал страшным посмешищем": озвучено неожиданное заявление о радикальных переменах в войне

Военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов считает, что в войне постепенно появляются признаки изменений, прежде всего, в экономическом и политическом измерениях. По его мнению, если оценивать ситуацию комплексно, позитивных тенденций для Украины сейчас больше, чем отрицательных.

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Эксперт отметил, что успехи Украины состоят не только в действиях на фронте, но и в системном поражении экономической инфраструктуры России.

"У нас есть положительные сдвиги. Прежде всего, мы эффективно осуществляем огневое поражение объектов экономики противника. А война — это не только фронт, но и экономика. Чья экономика выдержит больше трудностей и сможет обеспечивать фронт, и страна и победит. тенденция", – сказал Жданов.

По его словам, Украине удалось быстро адаптировать логистику к условиям войны, в то время как Россия все больше сталкивается с трудностями в топливном секторе.

"Мы очень быстро переориентировались на систему логистики "с колес". Ведь тех же нефтебаз в Украине сейчас нет, ни одной, но все наши заправки полны топлива. В этом наше преимущество. На сегодняшний день мы сократили производство бензина в РФ на 25%, заправки там пустые, а без топлива никуда", — подчеркнул эксперт.

Жданов также считает, что все большее количество проблем возникает и в политической плоскости. В качестве примера он привел реакцию российских властей после применения ракеты "Орешник", заявив, что официальные объяснения Кремля вызвали волну насмешек.

По мнению эксперта, руководство РФ осознает риски завершения войны.

"Наша задача сейчас — создать такие условия, при которых "партия мира" в войне "башен Кремля" наконец-то поймет, что без отстранения Путина от власти она не достигнет ни одного положительного результата. Они и дальше будут чахнуть в этой войне, у них будут выкачивать деньги, они будут терять свою недвижимость в виде предприятий, а конца".

Он добавил, что Украина уже заручилась поддержкой западных партнеров и продолжает расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

"Мы интегрируем западные страны в наш ВПК и нашу войну. И теперь нам нужно создать условия, при которых "партия мира" в Москве поймет, что единственным препятствием на пути к прекращению войны является Путин", – подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что в России отреагировали на взрыв в Монако, который, по сообщениям СМИ, мог быть связан с покушением на находящегося под санкциями украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. С резким заявлением выступила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, возложив ответственность на западные страны и обвинив их в поддержке украинских беженцев.