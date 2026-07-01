Украина позволит РФ оккупировать областной центр на севере: страшные детали "зрады"

Российская пропаганда активизировала новую информационно психологическую кампанию, направленную на распространение паники среди жителей Сумской области. В сети активно распространяются ложные сообщения о якобы скором захвате Сум российскими войсками и подготовке города к сдаче. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).

Сумская область. Фото: из открытых источников

В Центре отметили, что новая волна дезинформации началась после заявления российского диктатора Владимира Путина, утверждавшего, что российские войска якобы находятся в 10,5 километрах от Сум. В ЦПИ подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, однако ее активно используют российские пропагандистские ресурсы для продвижения нарратива о том, что украинские власти якобы "готовят город к сдаче".

По данным ведомства, пропагандисты распространяют утверждение, что местные власти намеренно не занимаются восстановлением критически важной инфраструктуры, пытаясь создать впечатление бездействия и беспомощности украинской стороны.

В ЦПИ отмечают, что эти сообщения не получили широкую поддержку среди украинцев. Поэтому российские информационные ресурсы начали искусственно формировать иллюзию массового недовольства жителей города. Для этого в социальной сети TikTok было опубликовано видео от имени якобы жительницы Сум, которая эмоционально жалуется на проблемы с водоснабжением. Впоследствии этот ролик начал активно распространять российские Telegram-каналы.

В Центре объяснили, что первоисточником видео был анонимный аккаунт, выдававший себя за украинского военного. Такая схема типична для российских спецслужб: сначала создаются страницы с нейтральным или военным контентом для формирования доверия аудитории, после чего через них распространяются дезинформация и манипулятивные сообщения.

В ЦПИ отмечают, что главная цель этой информационной кампании — посеять панику среди населения, подорвать доверие к украинским властям и дестабилизировать ситуацию в приграничном регионе.

Портал "Комментарии" уже писал , что военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов считает, что в войне постепенно появляются признаки изменений, прежде всего в экономическом и политическом измерениях. По его мнению, если оценивать ситуацию комплексно, позитивных тенденций для Украины сейчас больше, чем отрицательных.