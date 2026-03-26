Україна буде знищувати суперракету Путіна: розкрито вражаючий план

Народний депутат України Федір Веніславський звернувся до Верховної Ради з терміновим закликом ухвалити законодавчі акти про створення Космічних та Кіберсил. За його словами, введення в дію закону про Космічні сили стане адекватною реакцією на застосування Росією ракет "Орешнік".

Про це він заявив під час виступу в парламенті, наголосивши на важливості швидкого розгляду відповідних законопроєктів. Веніславський зазначив, що обидва документи вже підготовлені до ухвалення, проте поки що не внесені до порядку денного Верховної Ради.

"Вчора генерал Сирський підтвердив, що Збройні сили потребують закону про Кіберсили, оскільки це посилить наші спроможності і переведе в легальне законодавче поле діяльність наших кіберфахівців, які і так завдають відчутної шкоди ворогу. Другий законопроект, який також пройшов рекомендацію комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки для включення до порядку денного, але також не включається, це закон про Космічні сили", — підкреслив нардеп.

Політик зазначив, що Україна вже стикається з новими видами загроз, які вимагають відповідної реакції.

"Ворог застосовує проти України засоби ураження з космічними елементами, так званий "Орешнік", тому протидіяти таким засобам ураження ми можемо лише адекватними силами", — пояснив Веніславський.

Він закликав керівництво парламенту та погоджувальну раду невідкладно включити законопроєкти про Кіберсили та Космічні сили до порядку денного і закликав депутатів підтримати їх під час голосування. За словами нардепа, ухвалення цих законів не лише закріпить правовий статус українських кіберфахівців, а й створить ефективний інструмент для протидії сучасним загрозам з боку Росії.

