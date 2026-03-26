"Будуть ховати мільйони": озвучено страшні наслідки захоплення Путіним Донбасу

Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю агентству Reuters висловив своє бачення потенційних втрат російської армії у разі спроби захоплення територій Донецької та Луганської областей. За його словами, Кремль готовий піти на колосальні жертви серед власних солдатів, аби просунутися на цих територіях, не цінуючи життя людей, але розраховуючи на фінансові вигоди та контракти.

Зеленський деталізував, що для досягнення своїх цілей Росія може втратити від 300 тисяч до 1 мільйона військових.

"Вони усвідомлюють – і ми це бачимо – скільки часу потрібно для захоплення території, при щомісячних втратах 28–35 тисяч солдатів. І навіть у такому разі немає гарантій успіху. Наслідком можуть стати сотні тисяч поховань у Росії", – наголосив глава держави.

Він підкреслив, що для керівництва РФ людські життя не мають ваги, але фінансові питання та контракти залишаються головними пріоритетами.

Президент також звернув увагу на відсутність усвідомлення Кремлем соціального резонансу таких дій серед населення.

"Не ясно, чи звикнуть люди до таких втрат, чи ні", – заявив Зеленський, вказуючи на потенційну внутрішню кризу у РФ через високі жертви.

Крім того, президент повідомив про пряму розвідувальну підтримку Ірану з боку Росії. Українські спецслужби нібито підтвердили, що Москва активно надає Тегерану допомогу у сфері розвідки. За словами Зеленського, Росія при цьому намагається цинічно тиснути на Вашингтон для нав’язування певних обмінів, що підкреслює стратегічну небезпечність поточної ситуації.

