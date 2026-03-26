"Будут прятать миллионы": озвучены страшные последствия захвата Путиным Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters выразил свое видение потенциальных потерь российской армии при попытке захвата территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, Кремль готов пойти на колоссальные жертвы среди своих солдат, чтобы продвинуться на этих территориях, не ценя жизни людей, но рассчитывая на финансовые выгоды и контракты.

Зеленский детализировал, что для достижения своих целей Россия может потерять от 300 тысяч до 1 миллиона военных.

"Они осознают – и мы это видим – сколько времени нужно для захвата территории, при ежемесячных потерях 28–35 тысяч солдат. И даже в этом случае нет гарантий успеха. Следствием могут стать сотни тысяч захоронений в России", – подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что для руководства РФ человеческие жизни не имеют веса, но финансовые вопросы и контракты остаются главными приоритетами.

Президент также обратил внимание на отсутствие осознания Кремлем социального резонанса подобных действий среди населения.

"Не ясно, привыкнут ли люди к таким потерям или нет", – заявил Зеленский, указывая на потенциальный внутренний кризис в РФ из-за высоких жертв.

Кроме того, президент сообщил о прямой разведывательной поддержке Ирана со стороны России. Украинские спецслужбы якобы подтвердили, что Москва активно оказывает Тегерану помощь в сфере разведки. По словам Зеленского, Россия при этом пытается цинично давить на Вашингтон для навязывания определенных обменов, что подчеркивает стратегическую опасность текущей ситуации.

