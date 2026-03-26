Украина будет уничтожать суперракету Путина: раскрыт впечатляющий план

Народный депутат Украины Федор Вениславский обратился в Верховную Раду со срочным призывом принять законодательные акты о создании Космических и Киберсил. По его словам, введение в действие закона о Космических силах станет адекватной реакцией на применение Россией ракет "Орешник".

Об этом он заявил во время выступления в парламенте, отметив важность быстрого рассмотрения соответствующих законопроектов. Вениславский отметил, что оба документа уже подготовлены к принятию, однако пока не внесены в повестку дня Верховной Рады.

"Вчера генерал Сырский подтвердил, что Вооруженные силы нуждаются в законе о Киберсилах, поскольку это усилит наши способности и переведет в легальное законодательное поле деятельность наших киберспециалистов, которые и так наносят ощутимый вред врагу. Второй законопроект, который также прошел рекомендацию комитета по вопросам национальной безопасности, включается, это закон о Космических силах", — подчеркнул нардеп.

Политик отметил, что Украина уже сталкивается с новыми видами угроз, требующих ответной реакции.

"Враг применяет против Украины средства поражения с космическими элементами, так называемый "Орешник", поэтому противодействовать таким средствам поражения мы можем только адекватными силами", — пояснил Вениславский.

Он призвал руководство парламента и согласительный совет безотлагательно включить законопроекты о Киберсилах и Космических силах в повестку дня и призвал депутатов поддержать их во время голосования. По словам нардепа, принятие этих законов не только закрепит правовой статус украинских киберспециалистов, но и создаст эффективный инструмент для противодействия современным угрозам России.

