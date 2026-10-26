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Україна буде шкодувати через велику поступку на вимогу Путіна: експерт шокував загрозою

Політолог вважає, що Україні потрібні не загальні обіцянки, а конкретні механізми військової та політичної підтримки на випадок нового нападу Росії

26 жовтня 2026, 16:55
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Клименко Елена








Україна не повинна погоджуватися на нейтральний статус без чітких і дієвих гарантій безпеки, адже сам по собі він не захистить країну від повторної російської агресії. Натомість майбутні домовленості мають передбачати конкретні механізми допомоги в разі нового нападу. Про це заявив політолог Володимир Фесенко, коментуючи перспективи мирних переговорів.

Україна буде шкодувати через велику поступку на вимогу Путіна: експерт шокував загрозою

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росія прагне домогтися нейтралітету України та обмежити її військову співпрацю із західними партнерами. Київ, навпаки, зацікавлений у гарантіях, які передбачатимуть реальну підтримку з боку США та європейських держав.

Фесенко наголосив, що Україні недостатньо отримати загальні політичні обіцянки. Необхідно заздалегідь визначити, як саме союзники діятимуть у разі повторного нападу Росії, а також закріпити відповідні зобов’язання в міжнародних документах.

"Потрібно, щоб були чітко визначені механізми допомоги і конкретної підтримки України в разі, якщо Росія знов на нас нападе", — зазначив політолог.

Серед можливих механізмів він назвав постачання зброї та запровадження санкцій проти Росії. Водночас Фесенко висловив сумнів, що західні партнери готові надати Україні гарантії, які автоматично передбачатимуть військовий захист у разі нової агресії.

Політолог також вважає, що будь-які поступки з боку Києва мають супроводжуватися відповідними кроками Москви. Україна не повинна відмовлятися від власного суверенітету чи права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. За оцінкою Фесенка, саме питання гарантій безпеки стане одним із ключових у майбутніх переговорах, а пошук компромісу може виявитися тривалим.

Портал "Коментарі" вже писав, що Верховна Рада наразі не розглядає законопроєктів про зниження мобілізаційного віку нижче 25 років або залучення жінок до лав Збройних сил України. Також найближчим часом змінювати нижню вікову межу призову не планують.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=D1JlcbBlu40
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